ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي ورأسمالها يربح 10 مليارات جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بصورة جماعية خلال الأسبوع الماضي إذ ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 59ر3% ليصل إلى 5932 نقطة، كما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) ارتفاعا بنسبة 61ر1% ليغلق عند 500 نقطة.

وكذلك سجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا ارتفاعا بنسبة 53ر2% مغلقا عند مستوى 844 نقطة، كما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 20) بنسبة 2ر4% مغلقا عند مستوى 6980 نقطة.

> وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية – الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه – ارتفاع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ليسجل 390 مليار جنيه مقارنة بـ380 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

> وأشار التقرير إلى أن قيم التداول سجلت 6ر2 مليار جنيه من خلال تداول نحو 444 مليون ورقة منفذة على 97 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5ر2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 710 ملايين ورقة منفذة على 126 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

> أما بورصة النيل، فبلغت قيم التداولات فيها 7ر21 مليون جنيه من خلال تداول 7ر9 مليون ورقة منفذة على 2821 عملية خلال الأسبوع.

> وأوضح أن سوق الأسهم استحوذت على 21ر96% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 79ر3%.

> ولفت التقرير إلى استحواذ المصريين على 66ر79% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 33ر15% والعرب على 5% بعد استبعاد الصفقات.

> وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 08ر35 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 44ر24 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

> يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 52ر1 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافي بيع قدره 39ر299 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

> وأوضح التقرير أن المؤسسات استحوذت على 75ر34% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 25ر65%، وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 73ر140 مليون جنيه هذا الأسبوع، بعد استبعاد الصفقات.

> وأضاف أن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 98 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 85 ألف سند تقريبا.

أ.ش.أ