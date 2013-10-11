حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 143 سجيناً بالشارقة

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة بالإفراج عن 143 من نزلاء ونزيلات المؤسسة العقابية والاصلاحية بالشارقة ممن انطبقت عليهم شروط العفو في مختلف القضايا واستوفوا الشروط المتعلقة بالإفراج عن المحكومين بمناسبة عيد الاضحى المبارك وذلك في اطار اهتمام وحرص سموه على تعزيز استقرار الاسرة والمجتمع.

ويأتي هذا القرار استكمالاً لقرارات صاحب السمو حاكم الشارقة المتعلقة بمعالجة أوضاع مختلف الفئات الاجتماعية وتمكينها من العيش والاستقرار في أمن وطمأنينة والمحافظة على كيانها الأسري بما يمكنها من الاسهام في بناء المجتمع ودفع مسيرة التنمية.

وبهذه المناسبة رفع اللواء حميد محمد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان الى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة على مبادرته الكريمة وتوجيهاته بالإفراج عن المذكورين والتي تفتح امامهم أبواب الامل للاستفادة من دروس تجربتهم والعودة لممارسة حياتهم بشكل طبيعي والقيام بدورهم في رعاية اسرهم مما يسهم في استقرار المجتمع بشكل عام.

كما هنأ قائد عام شرطة الشارقة المفرج عنهم واسرهم متمنياً لهم الاستفادة من هذه المكرمة لتصحيح مسارهم والمضي قدماً على طريق الاستقامة ونسيان الماضي والتطلع الى مستقبل مشرق مليء بالتفاؤل والنجاح.

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