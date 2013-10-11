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هيفاء وهبي تخفق في إطلالة وتنجح في اثنتين

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هيفاء وهبي تخفق في إطلالة وتنجح في اثنتين هيفاء وهبي تخفق في إطلالة وتنجح في اثنتين

سجلت الحلقة الثالثة من برنامج "ستار أكاديمي" في دورته التاسعة، والتي عُرضت مساء أمس على شاشة LBCI، نسبة مشاهدة عالية، خصوصاً وأن النجمة هيفاء وهبي كانت ضيفة الحلقة. ومن الطبيعي جداً، عندما يُذكر اسم هيفاء كضيفة على أي برنامج، أن تكون الأنظار متجهة نحو إطلالاتها التي دائماً تسحرنا بجرأتها.
في أول ظهور لها مساء أمس، اختارت هيفاء فستاناً ذهبياً قصيراً زيّنته بإكسسوارات ذهبية، وانتعلت معه حذاء شتوياً Texas Shoes، فبدت إطلالتها متميّزة ومتناغمة بكل خياراتها. أما الإطلالة الثانية، فكانت مفاجئة بعض الشيء، إذ على الرغم من جرأة هيفاء المعهودة، كان خيارها غريباً وجريئاً جداً، حيث أطلت بزيّ مؤلف من توب قصيرة وتنورة مخرّمة تخفي تحتها شورت أسود، وبرأينا لم يكن خيارها لهذه الإطلالة موفّقاً. لكن آخر إطلالاتها لهذه الأمسية، والتي حملت توقيع المصمم "أنطوني فاكاريلو" Anthony Vaccarello، كان أنيقاً، يليق بذوق هيفاء وجسمها، فكان للونين الأسود والذهبي اللذين اختارتهما، تأثيراً إيجابياً على ظهورها، حيث استطاعت أن تلفت الأنظار بأنوثتها الساحرة.
استعرضنا لك إطلالات هيفاء في الحلقة الثالثة من ستار أكاديمي، أي واحدة أعجبتك أكثر؟

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سيدتي