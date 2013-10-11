سلطانات جديدات سيشعلنّ الموسم الرابع من "حريم السلطان"

يبدو تيمور ساوجي، منتج المسلسل التركي الأشهر "حريم السلطان"، متفائلاً جداً بالموسم الرابع منه، ويتوقع له نجاحاً عالميّاً مذهلاً كأجزائه السابقة، وربّما أكثر، لا سيّما بعد انضمام كوكبة من النجوم الشباب والنجمات اللامعات إلى فريق المسلسل، لإعطائه دماً جديداً؛ وهو ما يجعل ساوجي مطمئناً إلى قدرته على منافسة المسلسل التاريخي "السلطان محمد الفاتح"، الذي يلعب دور بطولته محمد عاكف الأكورت.

وقد ضمّ ساوجي أربع ممثلات، سيؤدينّ أدوار أربع سلطانات، سيشعلنّ الموسم الرابع بدسائسهنّ ودهائهنّ وبسعيهنّ للسلطة، كما أزواجهنّ.

وحيدة جوردوم لم تستبدل

السلطانة هيام التي استمرّ دورها، رغم انسحاب بطلته مريم أوزيرلي، عبر الممثلة القديرة وحيدة جوردوم، ستستمرّ بدسائسها، التي أودت بحياة إبراهيم باشا، وستودي أيضاً بحياة ولي العهد الأمير مصطفى. وقد لوحظ في الصورة المشتركة لجودروم وزميلها خالد آرجنش ظهورها بمكياج جديد، بارع، أظهرها أصغر سناً ممّا كانت عليه في الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث، الذي لم يأتِ لصالحها وأثار غضب واستياء محبّي صاحبة الدور الأولى، مريم أوزيرلي، لأنّها بدت أكبر سناً من زوجها السلطان سليمان.

السلطانة ميهرونيسا

أمّا السلطانة الثانية الجديدة فهي "ميهرونيسا"، حبيبة وزوجة ولي العهد الأمير مصطفى، وتؤدّيه الممثلة الشابة باراك توزناتاش، التي تعرّف إليها الجمهور العربي كصديقة لـ"إيزيل" في مسلسل "إيزيل". وتبدو توزناتاش متفائلة بتحقيقها نجاحاً مميّزاً في المسلسل، حيث يتعرّف إليها الأمير مصطفى، ويُعجب بجمالها وذكائها وشجاعتها، ثمّ بعد ارتباطها به، تحاول مساعدته وحمايته من أيّ ضرر قد يتعرّض له.

السلطانة فاطمة الشقيقة الصغرى للسلطان سليمان

وانضمت أيضاً إلى المسلسل الممثلة ميلتم جومبول بدور السلطانة الثالثة فاطمة، الشقيقة الصغرى والمرحة للسلطان سليمان، التي تضفي جواً خاصّاً على القصر، لكنها لا تسلم أيضاً من جوّ المكائد والدسائس في الحرملك، وتنجرّ إليه تلقائياً.

دور السلطانة "نوربانو"

أمّا السلطانة الرابعة فهي "نوربانو"، زوجة السلطان سليم الثاني، وتؤدي دورها الممثلة الشابة ميرفي بولغور الشهيرة بزينب في "عودة مهند"، والتي تحاول حماية حق زوجها السلطان سليم بالعرش، من دون أخويه: الأكبر الأمير مصطفى والأصغر الأمير بايزيد، بتأثير من أصلها النبيل، بالرغم من اختطافها من أهلها وبيعها في سوق الرقيق، إذ لم تنزع المعاناة التي شهدتها عشق ممارسة السلطة من قلبها، حتى لو تطلب الأمر المحاربة لأجل الحصول عليها.

وأبدت ميرفي في تصريح صحافيّ سعادتها بدور السلطانة "نوربانو"، رغم ضآلة أجرها، قائلة: "إحساسي رائع بأدائي شخصيّة مميّزة من عصر مختلف فكراً وأعرافاً"، وأضافت: "أكثر ما أسعدني هو مساهمتي بأن يعرف الجيل الجديد جزءاً من هذا التاريخ العظيم لأجداده. وكلّ شيء في "حريم السلطان" أبهرني حتى الأزياء والاكسسوارات"، مشيرة إلى أنّ وتُعتبر الحقبة العثمانية أهمّ الحقب التاريخيّة، ويجب علينا جميعاً معرفتها بكلّ تفاصيلها لنفهمها".

سارب أكايا إلى "حريم السلطان4"

الممثل الأسمر سارب أكايا الشهير بتيفو في "إيزيل"، أكد انضمامه إلى المسلسل، حيث سيؤدّي شخصيّة خياليّة مهمّة في الأحداث الساخنة والشيقة، ويكون على صلة وثيقة بالأمير مصطفى. وقد رفض أكايا كشف المزيد من شخصيته، كي يُحافظ على عنصر المفاجأة ولا يفقد المشاهد متعة ترقّب الأحداث المقبلة.

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