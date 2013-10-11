مصر تتقدم بتقرير “قياس مجتمع المعلومات” 2013

أظهر تقرير سنوي حديث للاتحاد الدولي للاتصالات تقدم مصر إلى المركز (86) في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من بين (157) دولة هذا العام “2013″ ، وذلك بالتقدم مركز واحد عن العام السابق بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها ، حيث سجل المؤشر ( 85ر3 ) نقطة هذا العام مقارنة بـ ( 65ر3 ) نقطة العام الماضي ، مما يعكس تحسن في قيم المؤشرات الفرعية التي يتكون منها المؤشر والتي تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذكر بيان لوزارة الاتصالات اليوم بأن احتفاظ مصر بهذا المستوى في المؤشرات هذا العام يأتي على الرغم من استخدام الاتحاد الدولي للاتصالات لمنهجية ومعايير جديدة في حساب المؤشرات في تقرير 2013.

> وفي هذا السياق ، صرحت الدكتورة نجوى الشناوي مدير مركز المعلومات والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، “أن مصر قد تقدمت هذا العام في ترتيبها في المؤشر الرئيسي للتقرير (مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وكذلك في قيمة المؤشر على الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية التى تمر بها خلال العام السابق، إلا أن هذا التقدم والتطور لا يلبي طموحات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى خاصة بعد إطلاق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمى للخطة الإستراتيجية للقطاع التى تم الإعلان عنها في مايو الماضي وتتضمن عددا من المشروعات من المقرر تنفيذها على المدى القصير والمتوسط ، وترتكز على 3 أهداف إستراتيجية هي: تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة ، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال جذب استثمارات جديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية وخلق فرص عمل للشباب ، والاستخدام الأمثل للكابلات البحرية والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر لتصبح مركز لخدمات الانترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

> وأشارت الشناوي إلى أن مجموعة البرامج والمشروعات التي تضمنتها الإستراتيجية من شأنها تحسين موقف مصر فى السنوات الأربع القادمة ، ومن أهمها الخطة العاجلة لانتشار “الانترنت فائق السرعة” في كل أرجاء مصر بقيمة استثمارات تفوق 2 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر 2013 إلى سبتمبر 2015 ، وكذلك البرنامج الخاص بالاستخدام الأمثل للكابلات البحرية الذي من شأنه زيادة سعة الانترنت خلال العام المقبل ، الأمر الذي يؤدى إلى المزيد من الإتاحة لخدمات الانترنت وبالتالي التوسع في التغطية الجغرافية لهذه الخدمات ، بالإضافة إلى توافر هذه الخدمات بسرعات عالية تلبي طلبات كافة المستخدمين على كافة أنماطهم.

> وقد تضمن التقرير هذا العام إلقاء الضوء على الاتجاهات المحلية والإقليمية والعالمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يقدم مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (IDI) الذي يرتب أداء البلدان في تنمية قطاع الاتصالات من ثلاثة أوجه رئيسية وهي : النفاذ للاتصالات ، ومستوى استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ومستوى التعليم بصفة عامة بالدولة ونسب الالتحاق به فى كل من المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية.

> كما يقدم التقرير سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات وهو: مقياس فريد من نوعه يتّبع ويقارن تكلفة خدمات الاتصالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ومدى اتساقها ومواءمتها بمتوسط دخل الأفراد بكل دولة ، كما تضمن التقرير لأول مرة نموذجاً لقياس حجم أبناء ما يطلق عليه “العصر الرقمي” بين سكان العالم، حيث أظهر أن عددهم في 2012 كان 363 مليون نسمة بما يعادل 2ر5 % من إجمالي سكان العالم و30% من شباب العالم.

> ونوهت الدكتورة نجوى إلى أن قيم المتغيرات التى تخص الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تضمنها التقرير والتي يتم حساب المؤشر المركب منها كلها قد شهدت تحسناً بشكل واضح مقارنة بقيم العام الماضي فيما عدا مؤشرات التعليم، أما بالنسبة لمؤشر أسعار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اوضحت أن مصر ما زالت تعد من أرخص الدول في مجال أسعار المحمول والانترنت على مستوى الدول العربية، وذلك عند حساب القيم المطلقة لهذه الأسعار، كما تعتبر مصر من ارخص الدول على المستوى العربي التى شملها التقرير في أسعار الانترنت فائق السرعة أيضا عند نسبة هذه الأسعار لمتوسط دخل الفرد.

> وأكدت أهمية هذا التقرير بالنسبة لمصر ولقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن تنفيذ مشروعات الخطة الطموحة التى أطلقتها الوزارة سوف يكون لها بالقطع مردودها الايجابي على مؤشرات القياس المعلنة فى التقرير فى المستقبل القريب.

أ ش أ