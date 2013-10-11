يديعوت أحرونوت: خلل أمني خطير كاد يودي بناقلة جند إسرائيلية على حدود غزة

كشفت صحيفة “يديعوت احرونوت” الاسرائيلية أن كارثة عسكرية إسرائيلية كادت أن تقع الليلة الماضية على حدود قطاع غزة اثر خلل أمني خطير.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخلل وقع بعد أن تم تشغيل نظام “معطف الريح” المركب على دبابة “ميركافا 4″ عن طريق الخطأ باتجاه نقالة جند إسرائيلية ، وعلى ما يبدو بسبب خلل في التشخيص، حيث شخص هذا النظام ناقلة جند عسكرية من طراز “النمر” والتي تتبع “لواء جولاني” على أنها عنصر معادي.

> ولفتت إلى أنه ولحسن الحظ لم يطلق هذا النظام الصاروخ باتجاه ناقلة الجند، ولكن وخلال تفعيل هذا النظام سقطت من الدبابة مواد متفجرة وانفجرت في منطقة مفتوحة.

> وأضافت أن الحادثة وقعت في الوقت الذي كان يقوم فيه جنود من الكتيبة 9 التابع للواء المدرعات 401 بنشاط امني شمال القطاع بالإضافة لقوات أخرى.

> وأردفت أن تحقيقا يجري حاليا على مستوى قيادة منطقة غزة حول ظروف الحادث الذي كان من الممكن أن ينتهي بكارثة (حسب الصحيفة).

> والتساؤل الأكبر – وفق الصحيفة – هو لماذا شخص هذا النظام ناقلة الجند على أنها عنصر معادي مع أن هذا النظام يعمل فقط ضد الصواريخ المضادة للدبابات قبل وبعد إطلاقها، مشيرة إلى أنه تقرر إيقاف النشاطات في أعقاب الحادث وبدأت طواقم من سلاح المدرعات بفحص النظام المركب على الدبابة.

أ ش أ