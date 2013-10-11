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خبراء: الحاسوب الشخصى يواصل تراجعه الشديد

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خبراء: الحاسوب الشخصى يواصل تراجعه الشديد خبراء: الحاسوب الشخصى يواصل تراجعه الشديد

قال خبراء فى أبحاث السوق بألمانيا إن هناك تراجعًا مستمرًا بشكل حاد فى مبيعات الكمبيوتر الشخصى.

وتوقع خبراء شركة جارتنر الاستشارية تراجع مبيعات هذا الحاسوب فى الربع الثالث من العام الحالى بواقع 8.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى فى حين توقع زملاؤهم من شركة "أى دى سى" أن يكون هذا التراجع بنسبة 7.6%.

وتصدرت شركة "لينوفو" الصينية لأجهزة الحاسوب قائمتى التصنيف لكل من خبراء شركة جارتنر وشركة "أى دى سى".

وفى نفس الوقت، توقع الخبراء حدوث انقسام فى قطاع الحاسوب الشخصى وأن تؤدى مبيعات كبرى الشركات المصنعة لهذا الحاسوب، لينوفو وهوليت باكارد "اتش بى" وشركة ديل، إلى تزايد مبيعات القطاع فى حين تراجعت وبشكل هائل مبيعات شركتى أسوس وأيسر الأصغر حجمًا نسبيًا والمنافستين للشركات الثلاثة الكبرى.

وهناك تراجع مستمر فى مبيعات الحاسوب الشخصى منذ أكثر من عام وذلك بسبب إقبال المستهلك على أجهزة الهاتف الزكى والكمبيوتر اللوحى بدلا من الحاسوب التقليدى والكمبيوتر المحمول.
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