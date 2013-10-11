وفد أمنى يابانى ينهى زيارته للأقصر بعد تفقد المعالم السياحية

أنهى الوفد الأمنى اليابانى زيارته للأقصر، بعد جولة لتفقد الوضع الأمنى لإمكانية رفع الحظر لعودة السياحة اليابانى، مبديا ارتياحه للإجراءات الأمنية التى فرضتها أجهزة الشرطة بالأقصر فى داخل المناطق الأثرية السياحية فى المدينة.

واختتم الوفد الأمنى اليابانى جولة لاستطلاع الأوضاع الأمنية فى الأقصر، شملت الزيارة معبد الكرنك والأقصر بالبر الشرقى فى اليوم الأول من الزيارة، وزيارة الملكة حتشبسوت ومقابر ملوك وملكات الفراعنة بالبر الغربى بالأقصر، كما قام أعضاء الوفد بجولة حرة فى أسواق المدينة، ووضع إكليل من الزهور فى موقع سقوط المنطاد المنكوب الذى أودى بحياة 4 سائحين من اليابانيين إثر سقوطه غرب الأقصر فى شهر فبراير الماضى.

وشملت زيارة الوفد الأمنى اليابانى لقاءات مع اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، واللواء عبد الرحيم حسان مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر.

وأكد اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر أن زيارة الوفد اليابانى تأتى فى إطار دعوة المحافظة للبلدان المصدرة للسياحة لإرسال وفود أمنية للاطمئنان على إجراءات تأمين المناطق الأثرية والسياحية فى الأقصر تمهيدا لعودة سياح بلدان العالم لزيارة آثار الأقصر مجددا، وأشار إلى أنه عقد عدة لقاءات مع سفراء اليابان وروسيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبى وسفراء عدد من البلدان الأجنبية المصدرة للسياحة فى الأقصر ضمن الجهود الجارية للخروج من الأزمة السياحية الراهنة بالبلاد.