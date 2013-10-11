بالصور.. محافظ أسوان يصرف 17 ألف جنيه مكافأة لفرق قصر الثقافة

قرر محافظ أسوان مصطفى يسرى، صرف 17 ألف جنيه لفرق الموسيقى العربية وكورال الأطفال، والفرقة المسرحية بقصر ثقافة أسوان، وذلك نظراً لعروضهم المتميزة فى تقديم الفقرات الغنائية والفنية الوطنية، بجانب صرف ألفين جنيه للعاملين بقصر الثقافية، لجهودهم المتواصلة فى النهوض بتطوير وتجميل القصر.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمها قصر ثقافة أسوان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ40 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مساء أمس الخميس، والتى شهدها محافظ أسوان والمهندس محمد مصطفى، السكرتير العام للمحافظة ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وعدد من أهالى أسوان.

بدأت الاحتفالية بتفقد المحافظ لقاعة نادى تكنولوجيا المعلومات بقصر الثقافة، والتى تضم 12 جهاز كمبيوتر مدعم من وزارة الاتصالات، حيث يتم عقد دورات تدريبية لكافة الأعمار السنية 3 أيام أسبوعياً فى البرامج المختلفة، ويتم إعطاء الذين يجتازون هذه الدورات شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات.

كما قام يسرى بتفقد ستوديو الصوتيات والمرئيات، الذى تم إقامته بإحدى القاعات بقصر الثقافة، وقام بإنشائها مشروع قادة المستقبل المدعم من وكالة "إنتر نيوز" وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع جمعية رواد الثقافة بأسوان بتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه، حيث يهدف إلى تدريب الشباب والفتيات على فن التصوير باستخدام أحدث أجهزة الصوتيات والمرئيات، ويتم إعطاؤهم دورات تدريبية نظرية وعملية لخلق جيل جديد من الشباب، قادر على مواكبة التقدم التكنولوجى والعلمى فى كافة المجالات.