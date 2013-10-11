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رئيس فريق غاني: على مصر أن تنسى البرازيل .. سنهزمهم مرتين

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رئيس فريق غاني: على مصر أن تنسى البرازيل .. سنهزمهم مرتين رئيس فريق غاني: على مصر أن تنسى البرازيل .. سنهزمهم مرتين

أبدى أهياكبور رئيس نادي هارتس أوف ليونز الغاني ثقة كبيرة في النجوم السوداء قبل مواجهة في الجولة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.

وتلعب مصر ذهابا مع غانا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بابا يارا، بينما تستضيف النجوم السوداء في نوفمبر المقبل.

وقال أهياكبور لراديو (هابي إف إم) الغاني: "لا أحد يمكنه إيقافنا نحو التأهل للمونديال، على مصر أن تنسى البرازيل من سوء حظهم أنهم وقعوا أمامنا".

وأضاف "لن نشاهد مونديال البرازيل عبر الشاشات سنكون جزء من الحدث".

وتابع "لا أعلم لماذا هناك البعض متخوفا من مواجهة مصر، سنهزمهم ذهابا وإيابا.. فريقنا أقوى منهم كثيرا ولدينا ثقة في لاعبينا ومدربنا".

واختتم مالك رابع الدوري الغاني "نحن أمة متدينة جدا، ونثق في انتصارنا".

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