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الهدوء يسود شوارع الجيزة.. والأمن يغلق ميدان "النهضة"

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الهدوء يسود شوارع الجيزة.. والأمن يغلق ميدان "النهضة" الهدوء يسود شوارع الجيزة.. والأمن يغلق ميدان "النهضة"

كتب : أ ش أ منذ 17 دقيقة

سادت حالة من الهدوء اليوم ميادين الجيزة وشوارعها الرئيسية، قبيل المظاهرات المتوقعة اليوم لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأغلقت قوات الجيش والشرطة ميدان نهضة من كافة اتجاهاته أمام المارة والسيارات، وكثفت من إجراءاتها الأمنية.

وقال أحد ضباط قوة التأمين بميدان النهضة: "نغلق الميدان حماية للمنشآت خشية وقوع أعمال تخريب لها"، مضيفا: "نحمي الوطن ومقدراته، ولا نقبل مساسا بالمنشآت أو الأرواح".

وفي بقية شوارع الجيزة الرئيسية، سارت الحياة بشكل طبيعي، وشهدت سيولة مرورية وانتشارا لبعض الباعة الجائلين.

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