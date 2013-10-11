أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. DMC

هاميلتون يقود فريق "مرسيدس" لصدارة التجارب الحرة في سباق اليابان

Google+ Print
هاميلتون يقود فريق "مرسيدس" لصدارة التجارب الحرة في سباق اليابان هاميلتون يقود فريق "مرسيدس" لصدارة التجارب الحرة في سباق اليابان

كتب : رويترز منذ 1 دقيقة

قاد البريطاني لويس هاميلتون فريق مرسيدس لصدارة التجارب الحرة في سباق جائزة اليابان الكبرى ببطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات، بعد نهاية الجولة الأولى على حلبة سوزوكا اليوم.

وجاء الألماني سيباستيان فيتل سائق رد بُل وبطل العالم لآخر ثلاثة مواسم في المركز الثالث، وراء مواطنه نيكو روزبرج سائق مرسيدس وصاحب المركز الثاني.

وسيضمن فيتل اللقب للموسم الرابع على التوالي إذا فاز بسباق بعد غد، وفشل أقرب منافسيه الإسباني فرناندو ألونسو في احتلال أحد أول ثمانية مراكز على حلبة سوزوكا.

ومع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم، يبتعد ألونسو بفارق 77 نقطة وراء فيتل متصدر الترتيب العام.

وسجل هاميلتون دقيقة واحدة و34.157 ثانية متقدما بفارق 0.330 ثانية على روزبرج.

وابتعد فيتل الذي يتطلع لانتصاره الخامس على التوالي، بفارق 0.611 ثانية وراء هاميلتون بطل العالم 2008، بينما جاء زميله الأسترالي مارك ويبر في المركز الرابع.

واستعان ويبر بهيكل جديد بعد اشتعال النيران في سيارته خلال سباق كوريا الجنوبية الأحد الماضي، بسبب اصطدامه بالألماني أدريان سوتيل سائق فورس إنديا.

واحتل البرازيلي فيليبي ماسا سائق فيراري ووصيف بطل اليابان العام الماضي، المركز الخامس متقدما على ألونسو، فيما جاء ثنائي لوتس الفرنسي رومان جروجان والفنلندي كيمي رايكونن في المركزين السابع والثامن على الترتيب.

وجاء الأسترالي دانييل ريتشياردو في المركز العاشر بين ثنائي مكلارين المكسيكي سيرجيو بيريز والبريطاني جنسون باتون.

وتوقفت سيارة الفنزويلي باستور مالدونادو في الحلبة، بعدما انفصلت العجلة الخلفية اليمنى لها.

واصطدم الفرنسي جول بيانكي سائق ماروسيا والهولندي جيدو فان دير جارد من كاترهام بحاجز الإطارات في الحلبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي