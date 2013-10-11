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مجموعة TooFruit للعناية ببشرة للأطفال

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مجموعة TooFruit للعناية ببشرة للأطفال مجموعة TooFruit للعناية ببشرة للأطفال

وصلت TooFruit مجموعة المنتجات العضوية الجديدة للعناية ببشرة الأطفال من فرنسا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه المجموعة للأطفال من عمر 7 إلى 12 سنة من أجل الوصول إلى طريقة مثالية لتغذية بشرتهم وفقاً لاحتياجاتها الخاصة.
على خلاف الأشخاص البالغين فإن الطبقة الدهنية المائية لدى بشرة الأطفال لا تعمل بنفس الكفاءة (وهي الطبقة التي تتكون من الزهم والعرق وبقايا الخلايا وتحمي البشرة من العوامل الخارجية الضارة مثل التغيرات في درجات الحرارة والجفاف والالتهابات التي تسببها البكتيريا) وبالتالي فهي لا تفرز الضرورية لحماية البشرة. وبالتالي، يكون الجلد أكثر عرضة للمخاطر ويحتاج إلى الحماية اليومية.
ما يميز تركيبة "تو فروت" المبتكرة هو"فيلمو-بروتيكت"، مركب حماية فريد في طريقه لنيل براءة اختراع وهو مكون من ثلاثة ثمار وهي الزيتون وجوز الهند وتوت العليق. هذا المركب يقوم بدور الزهم أو الإفرازات الدهنية الضرورية، وتأتي تكوينته الفريدة من عناصر نباتية طبيعية مستخلصة من الفواكه حيث تم اختيار كل مستخلص فاكهة بعناية تامة لتكوين مركب "فيلمو-بروتيكت" وهو زهم نباتي حقيقي يشكل طبقة واقية مثبتة علمياً بأنها ترطب بشرة الطفل وتعزز وظائفها الوقائية لحمايتها من العناصر الخارجية الضارة.

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