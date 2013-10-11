"النور" يؤيد قرار مناصري "مرسي" إلغاء التظاهر في "التحرير" اليوم

كتب : أ ش أ منذ 12 دقيقة

قال حزب النور إنه مع قرار التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي يضم مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، إلغاء دعوته للاحتشاد اليوم بميدان التحرير، حرصا على عدم سفك المزيد من الدماء.

وأوضح شريف طه المتحدث باسم الحزب اليوم، أن "التظاهر السلمي رغم كونه حقا مشروعا، يجب على الدولة حمايته ومنع الصدام بين المتظاهرين وبين من يتم وصفهم في الإعلام بالأهالي، فإنه ليس الحل للخروج من الأزمة السياسية التي نعيشها".

وشدد طه على أنه لا بديل عن الحل السياسي للخروج من الأزمة، كما أنه يجب على كل الأحزاب تقديم قدر من التنازلات، والتخلي عن المعادلات الصفرية ومعارك كسر الإرادات، من أجل إنقاذ وطن لا يمكن أن ينهض إلا بسواعد جميع أبنائه.