أزياؤك بألوان المغيب

إستوحي من ألوان الطبيعة عند المغيب تدرجات لأزيائك في استقبال هذا الخريف...
- فكرة وتنسيق: نايلة عون.
- تصوير: كارلوس عون.
- الأزياء متوفرة في محلات Aishti – بيروت.
الصورة رقم 1:
- ثوب باللون الأخضر الداكن. سعره 1495$.
- وشاح مطبع. سعره 475$.
الإثنان من Gucci.
- نظارات شمسية من Saint Laurent. سعرها 380$.
الصورة رقم 2:
- جاكيت من Roberto Cavalli. سعرها 2690$.
- نظارات شمسية من Jimmy Choo. سعرها 320$.
الصورة رقم 3:
- جاكيت من الجوخ باللون الرمادي من MSGM. سعرها 855$.
- قبعة باللون الأحمر من Gucci. سعرها 215$.
- حقيبة باللون الأحمر من Tory Burch. سعرها 595$.
الصورة رقم 4:
- ثوب من Roberto Cavalli. سعره 1365$.
الصورة رقم 5:
- بنطلون وجاكيت من Burberry. سعرها 495$. 1265$.
- وشاح مطبع من Gucci. سعره 275$.
- نظارات شمسية من Saint Laurent. سعرها 380$.
الصورة رقم 6:
- بنطلون وجيليه من Parosh. سعرها 1455$ و2790$.
- حقيبة ملونة من Fendi. سعرها 2810$.
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