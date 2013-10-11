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20 قتيلاً على الأقل فى أعمال عنف بالعراق

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20 قتيلاً على الأقل فى أعمال عنف بالعراق 20 قتيلاً على الأقل فى أعمال عنف بالعراق

قتل 20 شخصًا على الأقل فى أعمال عنف فى العراق أمس الخميس، بينهم أربعة من عناصر الصحوة وثمانية متمردين قتلتهم قوات الأمن، بحسب ما أعلن مسئولون.

وفى سامراء شمال بغداد هاجم مسلحون نقطة تفتيش لقوات الصحوة فقتلوا عنصرين من هذه الميليشيات المناهضة لتنظيم القاعدة، فى حين قتل عنصران آخران فى هجوم مماثل وقع قرب بعقوبة شمال العاصمة أيضًا.

وقوات الصحوة هى ميليشيات سنية أنشأتها أساسًا القوات الأمريكية لمحاربة تنظيم القاعدة فى المناطق السنية وتأمين الحماية لأنابيب النفط التى تعبر المناطق القبلية السنية، ولاسيما فى غرب البلاد، وغالبًا ما يتعرض عناصر هذه الميليشيات لهجمات من جانب المتمردين السنة الذين يعتبرون خونة.

وشمال شرق بعقوبة انفجرت قنبلة على قارعة طريق ما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة ثالث بجروح وفى العاصمة بغداد أسفرت انفجارات عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 11 آخرين، فى حين قتل صاحب متجر فى هجوم آخر، كذلك عثرت الشرطة على جثة رجل عليها آثار تعذيب وطلقات نارية، ويعتقد انه قتل الخميس.

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مصر 365