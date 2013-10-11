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مجلس الأمن لم يعترض على تشكيل بعثة مشتركة لتدمير الكيماوية بسوريا

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مجلس الأمن لم يعترض على تشكيل بعثة مشتركة لتدمير الكيماوية بسوريا مجلس الأمن لم يعترض على تشكيل بعثة مشتركة لتدمير الكيماوية بسوريا

لم يبد مجلس الأمن الدولى اعتراضا أمس الخميس، على مقترح من جانب أمين عام الأمم المتحدة لتشكيل بعثة مشتركة من جانب الهيئات الدولية، لتنفيذ عملية تدمير الأسلحة الكيماوية السورية.

وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فى رسالة من ثمانى صفحات إلى المجلس يوم الاثنين الماضى، بتشكيل بعثة مشتركة من 100 فرد من جانب الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، للإشراف على تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية، البالغة ألف طن مترى.

وقال المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة فيتالى تشوركين للصحفيين عقب مشاورات خلف أبواب مغلقة فى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا: "لا، ليست هناك اعتراضات".

ومن أجل الموافقة "سريعا" على رسالة بان، طالبت الدول الأعضاء فى مجلس الأمن الرئيس الحالى للمجلس، السفير أجشين مهدييف من أذربيجان، بصياغة خطاب إلى الأمين العام قريبا، حسبما صرح تشوركين.

وقد وصل 12 مفتشا إضافيا من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى سوريا، لينضموا إلى 15 آخرين مكلفين بتدمير ترسانة البلاد.

وزار الخبراء بالفعل ثلاثة مواقع ومن المقرر أن يقوموا بتفتيش المزيد خلال الأيام القادمة، بحسب ما ذكره مايكل لوهان، المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية فى اتصال هاتفى مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من لاهاى.

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مصر 365