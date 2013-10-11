سحب جائزة أفضل فيلم فى «سينما الموبايل» لاقتباسه من فيلم صينى

كتب : محمد عبدالجليل الجمعة 11-10-2013 08:00

قررت لجنة تحكيم الدورة الثانية لمهرجان سينما الموبايل سحب الجائزة الأولى من فيلم «إنسان»، وذلك بعد أن تلقت إدارة المهرجان العديد من الرسائل عقب توزيع الجوائز تفيد بأنه يتشابه بشكل مريب مع فيلم قصير آسيوى بعنوان love language قدم منذ عامين، وبعد أن قامت اللجنة بمشاهدة الفيلم أقرت بأنها وجدت نقلا واضحا لفكرة وأسلوب تنفيذ الفيلم بشكل يتجاوز توارد الخواطر أو تشابه الأفكار، وعليه قررت سحب الجائزة من الفيلم، وأوصت بتقسيم قيمة الجائزة مناصفة بين الفيلمين اللذين نالا جائزتى لجنة التحكيم وجائزة أفضل فيلم تسجيلى «مجرد» لمحمد الدباح و«قفل وجنزير» لمحمد كرارة، فى حين رأت أن تحتفظ آية محمد بجائزة أفضل ممثلة حيث إنه لا ذنب لها فى اقتباس الفيلم.

وأعربت لجنة التحكيم وإدارة المهرجان فى بيان لها عن أسفها وحزنها على أن يلجأ شباب الجيل الجديد من صناع الأفلام للاستسهال والنقل المباشر من أعمال يظنونها مجهولة، متناسين أنه مع عصر المعلوماتية الذى نحياه لا توجد أسرار وأن أى عمل فنى فى العالم مهما كان غير مشهور وارد أن يصل لمتناول الجميع، وأن سرقة فكرة من فيلم قصير مجهول لا تقل عن سرقة فيلم عالمى مشهور، ورأت أن مخرج الفيلم مدين باعتذار واجب للجمهور ولإدارة المهرجان عما فعله.

من جانبه، لم ينف المخرج إسلام بلال، اقتباسه لفكرة الفيلم ولكنه أوضح فى تصريح لـ«الوطن»: «ببساطة شديدة الفكرة التى عملنا عليها هى فكرة عالمية ومعروفة فى مجتمعات الصم فى جميع البلدان وتم تنفيذها فى أكثر من بلد بطرق مختلفة تماشياً مع ثقافة هذه البلدان وفيلمنا كان له طابع خاص بثقافة المجتمع المصرى، وقد أصدرت بيانا من خلال صفحتى الشخصية على الفيس بوك مصحوباً بـ«لينكات» للأفلام المختلفة التى تناولت الفكرة». وأبدى إسلام بلال أسفه من عدم تواصل إدارة المهرجان معه لتوضيح موقفه.