إجراءات مشددة لتأمين المنشآت ودور العبادة فى مظاهرات اليوم بأسيوط

كثفت الأجهزة الأمنية بأسيوط جهودها لتأمين المنشآت العامة والحكومية المهمة والمنشآت الخاصة، وعمل أكمنة بجميع مداخل ومخارج المراكز والمدينة وتأمين جميع دور العبادة، تحسبا لتظاهرات اليوم الجمعة.

وقال اللواء أبو القاسم أبو ضيف، مدير أمن أسيوط، إن الجيش والشرطة سيتصديان غدًا لأى أحداث عنف أو اشتباكات أو خروج على الشرعية المطلوبة وعن التظاهر السلمى، وأننا لا نلقى القبض على أحد إلا حال الخروج عن سلمية التظاهر، وعدم المساس بالأشخاص أو المنشآت.

وأضاف أبو ضيف لـ"اليوم السابع"، أنه تم عمل أكمنة ثابتة ومتحركة وتأمين الطرق الصحراوية والزراعية، وعمل نقاط غلق لمداخل ومخارج المحافظة من جميع الجهات، وتنشيط دوريات لتفتيش المشتبه بهم، وإلقاء القبض عليهم.