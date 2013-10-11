أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

«الإحصاء»: 11% ارتفاعاً فى أسعار السلع خلال سبتمبر الماضى

Google+ Print
«الإحصاء»: 11% ارتفاعاً فى أسعار السلع خلال سبتمبر الماضى «الإحصاء»: 11% ارتفاعاً فى أسعار السلع خلال سبتمبر الماضى

كتب : ماهر هنداوى الجمعة 11-10-2013 08:00

رصد تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مستويات الأسعار فى سبتمبر الماضى، وقال إن السلع الأساسية ارتفعت خلال هذا الشهر بنسبة 11.1% مقارنة بالشهر نفسه خلال العام الماضى، خاصة السجائر والشاى والقهوة، مما يعنى أن «مزاج» المصريين فى خطر.

وأظهر التقرير الصادر أمس استمرار الارتفاع فى أسعار مجموعة المشروبات، وعلى رأسها السلع الأكثر طلباً مثل: البن والشاى والكاكاو بنسبة 12.3%، كما ارتفعت أسعار المياه الغازية بنسبة 29.7% والعصائر الطبيعية 23.2% والمياه المعدنية 10.3%، فضلاً عن زيادة أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية بواقع 13.1% بسبب ارتفاع أسعار السجاد بنسبة 15.4% والمفروشات 26% والأجهزة الكهربية 13.2% خلال الشهر الماضى، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار «مجموعة الدخان» بنسبة 7.9%، إذ ارتفعت أسعار السجائر المحلية بنسبة 8% والمستوردة 14.9%، فى ظل عدم انضباط هذه السوق خلال الفترة الأخيرة. وكشف تقرير «التعبئة العامة والإحصاء» أن أسعار الأسماك ارتفعت بنسبة20.1%، واللحوم الحمراء، 8.5%، والدواجن 35.4%، بينما ارتفعت أسعار الخضراوات 6.8% بسبب ارتفاع أسعار القلقاس بواقع 45.5%، والبطاطس 93.3%، والبصل 29.5%، والثوم 138.6%، كما شهدت أسعار مجموعة البيض والألبان والجبن ارتفاعاً قدره 15.5% بسبب ارتفاع أسعار البيض 31.3% واللبن الحليب 4.7% والجبن 9.7%، بينما سجلت أسعار الحبوب والخبز ارتفاعاً قدره 19.6% جراء زيادة سعر الأرز بنسبة 30.7% والمكرونة 13.5% ودقيق القمح 27.6%. وأرجع الجهاز فى تقريره أسباب ارتفاع مؤشر التضخم وزيادة الأسعار إلى عدة عوامل، على رأسها زيادة أسعار مجموعة الفواكه والخضراوات بنسبة 15.8%، والزيوت والدهون 6.5%، وزيوت الطعام بنسبة 7.3%.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي

برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي

هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟

هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟

300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري

300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم