«الإحصاء»: 11% ارتفاعاً فى أسعار السلع خلال سبتمبر الماضى

كتب : ماهر هنداوى الجمعة 11-10-2013 08:00

رصد تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مستويات الأسعار فى سبتمبر الماضى، وقال إن أسعار السلع الأساسية ارتفعت خلال هذا الشهر بنسبة 11.1% مقارنة بالشهر نفسه خلال العام الماضى، خاصة السجائر والشاى والقهوة، مما يعنى أن «مزاج» المصريين فى خطر.

وأظهر التقرير الصادر أمس استمرار الارتفاع فى أسعار مجموعة المشروبات، وعلى رأسها السلع الأكثر طلباً مثل: البن والشاى والكاكاو بنسبة 12.3%، كما ارتفعت أسعار المياه الغازية بنسبة 29.7% والعصائر الطبيعية 23.2% والمياه المعدنية 10.3%، فضلاً عن زيادة أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية بواقع 13.1% بسبب ارتفاع أسعار السجاد بنسبة 15.4% والمفروشات 26% والأجهزة الكهربية 13.2% خلال الشهر الماضى، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار «مجموعة الدخان» بنسبة 7.9%، إذ ارتفعت أسعار السجائر المحلية بنسبة 8% والمستوردة 14.9%، فى ظل عدم انضباط هذه السوق خلال الفترة الأخيرة. وكشف تقرير «التعبئة العامة والإحصاء» أن أسعار الأسماك ارتفعت بنسبة20.1%، واللحوم الحمراء، 8.5%، والدواجن 35.4%، بينما ارتفعت أسعار الخضراوات 6.8% بسبب ارتفاع أسعار القلقاس بواقع 45.5%، والبطاطس 93.3%، والبصل 29.5%، والثوم 138.6%، كما شهدت أسعار مجموعة البيض والألبان والجبن ارتفاعاً قدره 15.5% بسبب ارتفاع أسعار البيض 31.3% واللبن الحليب 4.7% والجبن 9.7%، بينما سجلت أسعار الحبوب والخبز ارتفاعاً قدره 19.6% جراء زيادة سعر الأرز بنسبة 30.7% والمكرونة 13.5% ودقيق القمح 27.6%. وأرجع الجهاز فى تقريره أسباب ارتفاع مؤشر التضخم وزيادة الأسعار إلى عدة عوامل، على رأسها زيادة أسعار مجموعة الفواكه والخضراوات بنسبة 15.8%، والزيوت والدهون 6.5%، وزيوت الطعام بنسبة 7.3%.