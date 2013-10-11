أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

بروفايل| مختار جمعة.. الوسطية ننحدث

Google+ Print
بروفايل| مختار جمعة.. الوسطية ننحدث بروفايل| مختار جمعة.. الوسطية ننحدث

كتب : وائل فايز منذ 37 دقيقة

وقف فى وجه الإخوان وتهديداتهم معلناً أنه لن يتوانى عن التصدى لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى محاولتهم لإفساد موسم الحج هذا العام، وأعلنها مدوية قبل مغادرته القاهرة متوجهاً للأراضى الحجازية لرئاسة بعثة الحج. إنه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ذلك الرجل الذى لم يمسك العصا من المنتصف، كما يفعل بعض المسئولين، ولكنه حسم الأمر بالترحيل الفورى لمن يقوم برفع شعارات سياسية من الحجاج مثل علامة رابعة وخلافه، أو يحاول إثارة البلبلة أثناء أداء المناسك لتحقيق مكاسب سياسية. «جمعة»، ابن الثالثة والستين عاماً لم يخش تهديدات ووعيد الإخوان وأعوانهم وحروبهم عليه، ودعاهم إلى الكف عن استخدام وتوظيف الدين فى أغراض سياسية، لأن عدم الالتزام بآداب الإسلام فى أداء شعائر الحج واستخدام شعارات سياسية تفسد على الحجيج حجهم أو تعكر صفوهم أو تسىء للعلاقات الوطيدة مع الشقيقة. وزير الأوقاف، ابن محافظة بنى سويف، الذى حظى بثقة الإمام الأكبر لتولى الوزارة فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، أعلن الحرب على التشدد والتيارات التى تستخدم الدين كستار لأغراضها ومآربها الدنيوية. لم يتوقف «جمعة» عن ذلك، بل قالها صراحة إن الأحزاب الدينية والجمعيات التى تعمل بالدعوة أحدثت انشقاقاً وشرخاً عميقاً داخل المجتمع المصرى طوال العامين الماضيين بشكل منقطع النظير، ووصل الشقاق بين الزوج وزوجه والابن وأبيه والأخ وأخيه.

«جمعة» يعكف على وضع خطة تمكن وزارة الأوقاف من وضع يدها على جميع مساجد كخطوة أساسية فى القضاء على الشقاق المجتمعى، على أن يولى الأزهر الإشراف على شئون الدعوة فى مصر لنشر الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والعنف والتشدد والحيلولة دون استخدام الدين مطية لمصالح دنيوية وأن ذلك سيساهم بشكل كبير فى جمع الناس على كلمة سواء.

وزير الأوقاف لمع نجمه بين وزراء الببلاوى لقراراته الأخيرة المتمثلة فى غلق الزوايا الصغيرة فى صلاة الجمعة، وخاصة أنه يراها منبع التطرف ووكراً للمنتسبين للدعوة من المتشددين لنشر أفكارهم، بالإضافة إلى قرار منع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر وغيرها من القرارات ولكنها فى انتظار دخول حيز التنفيذ الفعلى، حتى يتم ضبط الخطاب الدينى كما تهدف وزارة الأوقاف حالياً. الوزير رفض وجود استثناءات فى حالة تنفيذ هذه القرارات، مصراً على أن يسرى القرار على الجميع. اللافت فى الأمر أن مختار جمعة اختار علماء الأزهر على رأس البعثات للإطاحة بمشايخ الإخوان والسلفيين، وحتى يعاونوه على مواجهة أى محاولات لإفساد موسم الحج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي