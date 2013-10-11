الاتحاد الإفريقي يعرب عن ارتياحه لإطلاق سراح رئيس الوزراء الليبي

أعربت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقى نكوسازانا دلامينى زوما عن إرتياحها لاطلاق سراح رئيس الوزراء الليبي على زيدان.

ودانت زوما – في بيان أصدرته اليوم الجمعة عملية الاختطاف التي تعرض لها رئيس الوزراء الليبي مؤكدة أنه عمل “غير مقبول” ، مشيرة إلى ضرورة سعى كافة الليبيين لحل خلافاتهم في إطار المؤسسات القائمة وإجراء عملية شاملة للحوار الوطني”.

> ودعت رئيسة المفوضية جميع الليبيين إلى دعم مؤسساتهم الشرعية لتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة وتنفيذ تفويضها بصورة فعالة وكاملة، وذلك عن طريق إنجاح المرحلة الانتقالية الحالية.

> وأكدت زوما التزام الاتحاد بمواصلة دعم جهود السلطات الليبية لتحقيق الاستقرار وإنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا.

أ ش أ