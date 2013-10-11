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الاتحاد الإفريقي يعرب عن ارتياحه لإطلاق سراح رئيس الوزراء الليبي

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الاتحاد الإفريقي يعرب عن ارتياحه لإطلاق سراح رئيس الوزراء الليبي الاتحاد الإفريقي يعرب عن ارتياحه لإطلاق سراح رئيس الوزراء الليبي

أعربت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقى نكوسازانا دلامينى زوما عن إرتياحها لاطلاق سراح رئيس الوزراء الليبي على زيدان.

ودانت زوما – في بيان أصدرته اليوم الجمعة عملية الاختطاف التي تعرض لها رئيس الوزراء الليبي مؤكدة أنه عمل “غير مقبول” ، مشيرة إلى ضرورة سعى كافة الليبيين لحل خلافاتهم في إطار المؤسسات القائمة وإجراء عملية شاملة للحوار الوطني”.
> ودعت رئيسة المفوضية جميع الليبيين إلى دعم مؤسساتهم الشرعية لتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة وتنفيذ تفويضها بصورة فعالة وكاملة، وذلك عن طريق إنجاح المرحلة الانتقالية الحالية.
> وأكدت زوما التزام الاتحاد بمواصلة دعم جهود السلطات الليبية لتحقيق الاستقرار وإنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا.

أ ش أ

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