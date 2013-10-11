نقيب الطيارين: سأنتخب "السيسى" إذا ترشح.. ومصر تحتاج رئيس منضبط

قال الطيار مالك بيومى نقيب الطيارين المدنيين، "إن الفريق أول عبد الفتاح السيسى انحاز لإرادة الشعب ومطالبهم، مؤكداً أنه سينتخبه، لأنه صاحب كاريزما وهادئ".

وأضاف بيومى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "أن خارطة الطريق لم تخرج للنور، ومصر تحتاج إلى رئيس بخلفية منضبطة ولديه رؤية وخطة لحل الأزمات".

وأكد نقيب الطيارين، "أن الطيار المصرى لا يشعر بالاستقرار المادى مقارنة بالمعيار العالمى للطيارين، وأشار إلى أن شركة مصر للطيران تسببت فى بطالة 600 طيار، بسبب إفلاس الشركات الخاصة نتيجة احتكارها للمجال الجوى، وعدم التنافس بينها وبين "مصر للطيران"، على الرغم من أن الشركات الخاصة تعتبر شركات تعمل برؤوس أموال ومستثمرين وطنيين، وكان من المفترض استغلال موسم الحج وإعطاء رحلة حج واحدة لكل شركة".

وأضاف بيومى، "أن نقابة الطيارين المدنيين تحارب لخلق فرص عمل لبعض الطيارين، للاستفادة بخبراتهم وتأهيلهم بدلاً من تسفيرهم للعمل خارج البلاد، خاصة أن الوقت ليس فى صالحهم".