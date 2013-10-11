الشرطة التركية تطارد المتظاهرين ضد «أردوغان» بالخراطيم والهراوات

الحرس الشخصى لزوجة «رجب» يجر 5 متظاهرات من شعورهن

كتب : محمد حسن عامر منذ 16 دقيقة

اندلعت مواجهات بين مجموعة من الطلاب والمتظاهرين اليساريين، كانوا يرغبون فى حضور محاكمة زملائهم المعتقلين منذ شهور، على خلفية تظاهرهم ضد رئيس الوزراء التركى «رجب طيب أردوغان»، فى ديسمبر 2012، أثناء حفل افتتاح القمر الصناعى التركى (جوكتورك 2)، فى جامعة الشرق الأوسط التقنية، وبين قوات مكافحة الشغب التركية، بجوار محكمة إسطنبول، استخدمت فيها الشرطة خراطيم المياه والهراوات لمواجهتهم.

وقالت صحيفة «حرييت» التركية: إن مكتب المدعى العام وجّه تهم الإرهاب إلى 11 شخصاً ممن شاركوا فى المظاهرات، يشملون طلاباً من تجمعات يسارية، وفق لائحة اتهام قالت إن قوات الشرطة كانت على علم بأن جماعات من اليسار الثورى تخطط لإقامة تظاهرة فى الحفل، وإن هذه الجماعات اشتبكت مع الشرطة بالعصىّ والحجارة وأقامت الحواجز وأتلفت الممتلكات العامة. وكانت قوات مكافحة الشغب التركية اعتقلت 26 طالباً من المتظاهرين فى الحفل، فيما أصيب خمسة آخرون نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع من قبَل الشرطة التركية.

فى سياق منفصل، قالت وكالة أنباء «دوجان» التركية إن 5 سيدات قُبض عليهن واحتُجزن لدى الشرطة بعد احتجاجهن على سياسات الطاقة فى تركيا أثناء مؤتمر حول تدريب السيدات لترشيد الطاقة فى المنزل فى حضور أمينة أردوغان، زوجة رئيس الوزراء التركى، وفاطمة شاهين وزيرة الأسرة، والمسئولة عن برنامج مكافحة العنف ضد المرأة. وأوضحت الوكالة أنه أثناء المؤتمر تظاهرت السيدات ضد سياسات الطاقة فى تركيا؛ فدخل مجموعة من الحرس الشخصيين وجذبوهن من شعرهن وأخرجوهن بالقوة من المبنى، قبل تسليمهن إلى الشرطة التى احتجزتهن.