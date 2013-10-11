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الملك: المملكة ليست حديثة عهد بحقوق الإنسان.. وتطبقها في إطار الشريعة

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الملك: المملكة ليست حديثة عهد بحقوق الإنسان.. وتطبقها في إطار الشريعة الملك: المملكة ليست حديثة عهد بحقوق الإنسان.. وتطبقها في إطار الشريعة

    أناب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للإشراف على راحة حجاج بيت الله الحرام، وحضور حفل استقبال رؤساء بعثات الحج، وحفل استقبال رجال القوات المسلحة بقطاعاتها كافة.

إلى ذلك، أكد خادم الحرمين الشريفين أن المملكة العربية ، الدولة القائمة على شريعة الإسلام، تلتزم بالمواثيق الدولية وتؤكد أن حقوق الإنسان كاملة مصونة بهذه الشريعة، والمشرع فيها هو الله- جل وعلا- ولا يزايد على صنعة الله إلا زائغ. وأضاف الملك - في كلمة وجهها الى مؤتمر مكة المكرمة الرابع عشر الذي تعقده رابطة العالم الإسلامي بعنوان (حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية) وألقاها نيابة عنه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل - لم تكن هذه المملكة يوماً حديثة عهد بشأن حقوق الإنسان، بل إنها تطبقها - منذ قيامها - في إطار تطبيقها لشرع الله، وتراعي في تطبيقها ما تقتضيه المعاصرة من التزامات، فلم تتخلف عن المشاركة في المحافل الدولية، التي تداولت أعمال التأسيس لهذه الحقوق، ثم إصدار صكوكها، حتى تم التعاهد على تطبيقها، وبهذا أعطت المملكة نموذجاً تطبيقياً رائداً، في التوفيق بين الالتزام بالإسلام، والاستفادة من التجارب الإنسانية الإيجابية.

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