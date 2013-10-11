أمير مكة ل «الرياض»: إعادة 15 ألف حاج دون تصريح وضبط 63 حملة وهمية

الطائف - مكة المكرمة - أحمد حسن الزهراني - نواف بن خيشوم - تركي السويهري تصوير- سعد الهباش

اكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بأن حملة حج بدون تصريح قد أثمرت في أولى بوادرها حيث تم إعادة 15000 حاج حتى هذا اليوم وقال سموه في تصريح ل(الرياض) بأن عدد الحافلات التي اعيدت 12200 حافلة وعدد المخالفين الناقلين للحجاج المخالفين 55 ناقلا، مشيراً سموه بأن عدد الحجاج المخالفين الذين قبضوا عليهم في مركز البهيته 2326 حاجا، إضافة الى 1103 حجاج في مركز آخر ليصبح عدد الحجاج المخالفين والذين قبض عليهم في المراكز 3429 حاجا مخالفا، مبيناً ان عدد الحملات الوهمية التي قبض على اصحابها 63 حملة وهمية منها حملة في الدمام قبض عليها والتي تنقل 150حاجا في 3 حافلات وقائد هذه الحملة مصري الجنسية، مبدياً سموه سعادته بما شاهده في المراكز التي زارها وقال: لقد سررت بما شاهدته من استعدادات عظيمة ومستوى عال مختلف عن العام الماضي، وهذا يؤكد بأننا نسير وفق ما خطط له رغم اننا نتوقع الايام القادمة سيكون هناك تزايد في اعداد الحجاج المخالفين.

وقدم سموه شكره لوسائل الاعلام وما قدمته من نقل للتعليمات والانظمة والتحذير من المخالفات ونقل المعلومة الصحيحة جاء ذلك خلال قيام سموه بزيارة تفقدية لميقات قرن المنازل بمركز السيل الكبير ومركز نقطة فرز البهيتة بدأها بزيارة لميقات السيل الكبير حيث تجول في الميقات واطلع على الاستعدادات التي تمت في الميقات وتجول سموه في المسجد وشاهد الخدمات المقدمة ثم توجه سموه لزيارة مركز نقطة فرز البهيتة حيث كان في استقبال سموه رئيس قوات أمن الحج اللواء سعد الخليوي وقائد أمن مركز البهيتة العميد عبدالله آل عبيد مدير شرطة الطائف وعدد من القيادات العسكرية والمدنية. وقد تجول سموه في المعرض الذي اعد من قبل الدوائر الحكومية والأمنية حيث استمع لشرح من أمين أمانة الطائف المهندس محمد المخرج والذي قدم شرحا مفصلا عن ما قدمته الامانة من خدمات ومشاريع تطويرية للبهيتة تخدم الحجاج، ثم شاهد سموه معارض من الجهات الأمنية وإحصاءات لما تم في الايام الماضية.