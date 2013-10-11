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عميد آداب عين شمس يفتتح أول مجسم للكلية لمساعدة الطلاب الجدد

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عميد آداب عين شمس يفتتح أول مجسم للكلية لمساعدة الطلاب الجدد عميد آداب عين شمس يفتتح أول مجسم للكلية لمساعدة الطلاب الجدد

افتتح الدكتور عبد الرازق بركات عميد كلية آداب جامعة عين شمس، أمس الخميس، مجسم لكلية الآداب صممه طلاب بالكلية، ليساعد الطلاب الجدد وطلاب الكليات الأخرى فى معرفة أماكن رعاية الشباب وشئون الطلاب ومكتب العميد وغيرها من الأماكن التى يلجأ إليها الطلاب فى حاجتهم للحصول على أى معلومات خاصة بالكلية وأقسامها.

وقال الطالب محمد عامر، إن الطلاب من فريق GSA" جغرافيا" الذين أعدوا التصميم لا ينتمون لأى أسرة بالكلية، مضيفاً أن الفريق يعمل على مساعدة الطلاب الجدد دائماً.

وأضاف عامر، أن الدكتورة هدى أباظة وكيلة الكلية، تسهل للفريق مهامه، وتساعد فى حصولهم على التصاريح اللازمة فى إتمام خدماتهم الطلابية، مشيراً إلى أن الفريق يحضر لجزء ثانٍ للمجسم أكثر تفصيلاً يعكس أدوار الكلية داخلياً بالتنسيق مع إدارة الكلية أيضاً.

واستخدم الطلاب فى إتمام "ماكيت" الكلية، خامات بسيطة ويدوية، منها الفووم والأوراق ومواد لاصقة وأخشاب وإسفنج، بالإضافة لألوان دهانات، كما استغرق المجسم شهر عمل كاملاً.

ويتكون فريق GSA" جغرافيا"، من 6 طلاب بالكلية، وهم الطلاب محمد عامر وحسين محمد وعادل محمد وأميرة مسعد وآية ناصف وسارة حسن، والذين ابتكروا المجسم بمساعدة من أحمد حسن الطالب بكلية الهندسة.

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