اليوم.. قطع الكهرباء لأعمال الصيانة الدورية بالمحلة

قال المهندس رضا الجزار رئيس قطاع شرق الغربية بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إنه سيتم فصل التيار الكهربائى اليوم الجمعة الساعة السابعة صباحاً، وحتى الساعة العاشرة صباح نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية فى مدينة المحلة الكبرى.

وتبدأ أعمال الصيانة من لوحة الصدر مغذيات الششتاوى – المشتل – البكرى- الغفران – الإرسال، ولوحة الوبريات التدعيم شهداء بدر – الشرقاوى – النيل – الزهراء- التليفزيون – الثلج - المنطقة الصناعية – التقوى- الخليج- عمارة – الشاذلية – الجراجات – المياه1- المياه2.

وبالنسبة لمركز المحلة ستكون الخريطة كالتالى الكمالية – ريف كفر حجازى – ريف المصانع- شبرابابل- ريف 4 العزيزية.