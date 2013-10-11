"المحظورة" بالإسماعيلية تبلغ عناصرها بالتجمع أمام مسجد الصالحين

أعلنت جماعة الإخوان "المحظورة" بالإسماعيلية، عن التجمع اليوم الجمعة، أمام مسجد الصالحين بشارع شبين الكوم عقب الصلاة، للخروج بمسيرة تطوف عددًا من شوارع المحافظة.

> فى نفس السياق أعلنت القوى السياسية فى الإسماعيلية عدم تنظيمها أى تظاهرات داخل المحافظة غدًا الجمعة أو المشاركة فى وقفات تأييد للقوات المسلحة وذلك منعًا لأى احتكاكات بين الطرفين.

> فيما استعدت قوات الأمن بالإسماعيلية لتأمين المنشآت الحيوية والمجرى الملاحى لقناة السويس أثناء التظاهرات وهى إجراءات احترازية يتم إتباعها أثناء المسيرات.