عامل بالشرقية يستنجد بوزيرة الصحة لعلاج طفلته من سرطان المخ

طالبت أسرة فقيرة بمحافظة الشرقية وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط، الموافقة على علاج طفلتها التى لم تبلغ من العمر ثلاثة أعوام بمستشفى 57357 لعلاج السرطان بعد إصابتها بسرطان بالمخ.

ويقول محمد مرتضى- عامل- والد الطفلة فرح، إن دخله لا يزيد عن 500جنيه فى الشهر ونجلته تحتاج لمبالغ هائلة، مؤكدا أنه ذهب بطفلته لمستشفى 57357 لعلاج السرطان، لكنها رفضت بحجة أن حالة الطفلة تحتاج لإجراء عملية عاجلة بمعهد ناصر.

وأضاف والد الطفلة أنه تمكن من الدخول بها فى مستشفى معهد ناصر، وأجريت لها عملية جراحية وخرجت، ولكن حالتها تحتاج للمتابعة مما قد يعرضها للموت، لافتًا إلى أن حالتها سيئة للغاية وفى تدهور شديد بعد إجراء العملية.