بالفيديو.. "العقلاء" كليب جديد لثلاثى أبعاد المسرح بالإسماعيلية

انتهى أعضاء فرقة "ثلاثى أبعاد المسرح" بالإسماعيلية من اللمسات النهائية لكليب جديد تحت عنوان العقلاء، إخراج سعيد النجار، والكليب يسخر من الإخوان المحظورة بعد 30 يونيو، ويقدم الأحداث فى اسكتشات كوميدية استعراضية على ألحان الأغنية الشهيرة للفنان إسماعيل ياسين عنبر العقلاء من فيلم إسماعيل ياسين فى مستشفى المجانين، والألحان للملحن عزت الجاهلى، وهو صاحب اللحن الأصلى، والأشعار لعمرو حسن والثلاثى، وهم الفنان الكوميدى حسن بلبل وعبد اللة الوردانى ويوسف رجب، واستعانوا بشبيه مرسى محمد صادق فى أحد اللقطات.

الكليب تمثيل الثلاثى، بالإضافة إلى كل من إسلام عباس وعبد الرحمن متولى، وأحمد حلمى وأحمد كمال الدين وصالح عبد الكريم وعلى محمد عبد العزيز وحمدى عوض ومحمد صادق وأحمد رمضان وأحمد هبولة وعماد الشناوى وفادى القاضى ومنتاج مهند الصاوى وتصوير محمد مغربى وماكياج ندى حرب وديكور محمد على وعبد السلام إبراهيم، وصوت أحمد عبد الواحد، وإضاءة وليد حسن وإنتاج الثلاثى.

يذكر أن ثلاثى أبعاد المسرح فرقة شبابية تكونت بعد ثورة 25 يناير لتوثيق الأحداث بشكل كوميدى وجرىء، وسبق لهم أن قدموا العديد من الاسكتشات الفنية من وحى أعمال ثلاثى أضواء المسرح، وتمت استضافتهم على عدد من القنوات الفضائية. .