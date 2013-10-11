المحافظات تواصل استعداداتها لعيد الأضحى المبارك

كتب جمال حراجى وماهر أبو نور وعادل ضرة وصلاح المسن وعبد الله صلاح وعماد عرفة وعلى عبد الرحمن ومصطفى عادل

واصلت الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظات حملاتها واستعداداتها لاستقبال العيد الأضحى، حيث شنت مديريات التموين بعدد من المحافظات حملات تفتيشية على الأسواق لضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، حيث تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط 200 كيلو جرام لحوم وفاسد حوالى ٢٠٠ لحوم فاسدة وغير صالحه لاستخدام الآدمى فى مطعم شهير بالشارع التجارى (ش.ا) تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة.

وكان اللواء محمد عنانى مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطاراً من العميد هشام الشافعى مدير الإدارة العامة لتموين القناة وسيناء يفيد بقيام مباحث تموين الإسماعيلية برئاسة المقدم ولاء رضوان والرائد حسام حسن وكيل مباحث التموين بضبط 200 كيلو جرام لحوم فاسدة وغير صالحة بمطعم شهير بالشارع التجارى بالشيخ زايد وقيامه بفرم مخلفات اللحوم والفراخ من جلد وعظام وتجهيزه فى منتجاته من لحمه مفرومة وإضافتها فى الطواجن والمكرونة فرن التى تجهز عنده، وذلك من خلال حملة شارك فيها هريدى محمد مرسى مفتش التموين بالرقابة التموينية والصحة والطب البيطرى وتم اتخاذ اللازم.

فيما قام محافظ أسوان مصطفى يسرى بجولة مفاجئة للسوق التجارى بمدينة أسوان وشوارع المدارس والمطار والطابية وصلاح الدين للاطمئنان على الأسعار مع متابعة أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية فى ظل بدء الموسم السياحى، حيث وجه المحافظ خلال الجولة مسئولى التموين بضرورة التنبيه على البائعين بوضع اللافتات على كافة السلع المعروضة حتى يتسنى للمواطن التعرف على التسعيرة لضمان عدم التلاعب فى زيادتها، مشدداً على سرعة قيام الوحدة المحلية لمجلس مدينة أسوان برفع كافة الإشغالات المتواجدة بالسوق، وإلزام أصحاب المحلات بعدم الخروج عن خط التنظيم المحدد لكل منهم لعدم وجود تكدس بجانبى الطريق ووسطه وهو ما يعيق حركة المارة من المواطنين.

كما شدد المحافظ على أصحاب المحلات بعدم إلقاء أى مخلفات للقمامة بالشوارع أو على البلدورات، وأن يلتزموا بتجميعها فى حاويات للاهتمام بمستوى النظافة ولتفادى وقوع أى حرائق فى الأماكن المختلفة التى يتم إلقاء القمامة بها، موجهاً مسئولى الوحدة المحلية بتكثيف العمل على مدار اليوم لإزالة كافة أكوام القمامة من الشوارع والاهتمام برفع كفاءتها بما يتناسب مع المكانة الحضارية مع المحافظة العريقة.. كما قام مصطفى يسرى بزيارة مفاجئة للمخبز البلدى بشارع المدارس للاطمئنان على رغيف العيش المقدم للمواطنين ومدى مطابقته للمواصفات وأوزانه المقررة، بجانب الاطمئنان على البطاقات الصحية للعاملين به حتى يتسنى توفير رغيف عيش مناسب للمواطن الأسوانى، واستمع المحافظ خلال جولته للعديد من مطالب ومشاكل المواطنين، مؤكداً أن النزول للشارع والالتحام بالمواطن هو الهدف الأول للعمل التنفيذى بعيداً عن التقارير المكتبية، للتعرف عن قرب وعلى أرض الواقع على مطالب وهموم المواطن البسيط.

وفى الوادى الجديد قال الشيخ صلاح فودة وكيل مديرية الأوقاف بالوادى الجديد، إن المديرية استعدت لصلاة عيد الأضحى المبارك بتجهيز 42 ساحة معتمدة لصلاة العيد على مستوى مراكز المحافظة، والتى يتم تجهيزها لتكون فى استقبال المصلين من أهالى القرى والمدن على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، حيث يقوم بأداء الصلاة وإلقاء الخطبة أئمة وخطباء معتمدون من الأزهر لدى المديرية.

وأضاف فودة أن الساحات التى تم تخصيصها لصلاة عيد الأضحى تضمنت تخصيص 22 ساحة لمركزى الداخلة وبلاط و14 ساحة على مستوى مركز ومدينة الخارجة و3ساحات بمركز باريس وساحتين بمركز الفرافرة وساحة بمنطقة شرق العوينات.

كما استعدت محافظة الغربية لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة ومديريات الخدمات، لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين فى مختلف قطاعات الخدمات والتموين خلال أيام العيد، والعمل على حلها فورا.

وأصدر اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية، تكليفات لجميع القطاعات ومديريات الخدمات بالمحافظة بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع خدمى والتنسيق بين كافة القطاعات لتوفير مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية وبكميات مناسبة وتكثيف حملات مراقبة الأسواق ، والتفتيش الدورى على السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة لضمان سلامتها صحيا وتوافرها ومطابقتها للمواصفات ومراقبة محال الجزارة ومنافذ بيع وعرض وإنتاج اللحوم سواء البلدية الطازجة أو المجمدة أو المصنعة وضمان سلامتها وأيضا مراقبة محال عرض وبيع الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة والمدخنة وضمان سلامتها.

كما طالب محافظ الغربية بضرورة إعداد خطة مرورية لتنظيم حركة المرور فى الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مدن المحافظة لضمان انسياب الحركة المرورية خلال فترة إجازة العيد وعدم حدوث اختناقات وتكثيف الحملات المرورية بمناطق (الحدائق العامة والملاهى والمتنزهات وكورنيش النيل) بمدن زفتى وكفر الزيات وبسيون وتكثيف الحملات الأمنية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وكذا حملات لشرطة المسطحات المائية على ضفاف فرعى النيل دمياط ورشيد بكفر الزيات وبسيون على فرع رشيد وسمنود وزفتى على فرع دمياط وتكثيف ورديات العمل بقطاعات خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، وأجهزة النظافة العامة بالشوارع طوال 24 ساعة خلال فترة إجازة العيد وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإخلاء الأرصفة للمشاة والمارة وتخصيص أماكن لعبور المشاة بالشوارع الرئيسية بالمدن.

كما استعدت مديرية الطب البيطرى بالغربية بتشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها وتوفير الأطباء المدربين لتزويد المجازر بهم لمواجهة الزيادة المتوقعة فى أعداد الذبائح وتكليف أطباء المجازر بالعمل أيام عيد الأضحى المبارك، وتكليف أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم والعمل أيام عيد الأضحى لمتابعة أعمال المجازر ومراقبة الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم والأسماك والدواجن، إلى جانب القيام بالعمل على صيانة جميع المجازر وتوفير المياه النظيفة بها والتأكد من صلاحية خطوط الصرف بجميع المجازر بمدن المحافظة، وتوفير إضاءة جيدة بالمجازر.

وتقدم المديرية خدمات الكشف الطبى على المواشى والأغنام لضمان سلامتها وتوفير كافة المطهرات وأدوات النظافة اللازمة، وتقوم المديرية بالتنسيق مع الإدارات المختلفة بمباحث التموين والرقابة التموينية لشن حملات تفتيشية على مدن وقرى المحافظة خلال فترة العيد لضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة.

وفى البحر الأحمر استعدت مديرية الشئون الصحية، برفع درجة الاستعداد القصوى، وحالة الطوارئ بجميع المستشفيات بشتى مدن المحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح وشاحى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن جميع مستشفيات المدن بالمحافظة على أتم استعدادها، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتم منع الإجازات للعاملين بها من أطباء وممرضات، خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك، مضيفاً إلى أن مرفق إسعاف المحافظة برئاسة الدكتور حسام جميل على أتم الاستعداد لاستقبال أى بلاغات على الطرق السريعة.

وأضاف الدكتور عبد العال البهنسى مدير إدارة الطوارئ بالبحر الأحمر أنه تم توفير جميع الأدوية، والمستلزمات الطبية، وكذلك تم مضاعفة نوبتجيات الأطباء، وهيئة التمريض بأقسام الطوارئ والعناية المركزة.