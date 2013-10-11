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الدفاع المدني يطلق «هاشتاق» السلامة في الحج على تويتر

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الدفاع المدني يطلق «هاشتاق» السلامة في الحج على تويتر الدفاع المدني يطلق «هاشتاق» السلامة في الحج على تويتر

    أنشأت المديرية العامة للدفاع المدني "هاشتاق" خاص على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعنوان "السلامة في الحج" بهدف نشر رسائل التوعية الوقائية لتجنب كافة المخاطر المحتملة في الحج، ويتيح "الهاشتاق" الجديد على حساب الدفاع المدني لمستخدمي تويتر الاطلاع على عدد كبير من الارشادات ورسائل السلامة من المخاطر التي قد يتعرض لها الحاج في جميع مناسك الحج، بالإضافة إلى باقة من النصائح للتصرف السليم في حالات الطوارئ بمنشآت اسكان الحجاج وأثناء وجودهم بالمخيمات والمشاعر.

وأوضح مدير إدارة الإعلام بالدفاع المدني والناطق الاعلامي لقوات الدفاع المدني بالحج العقيد عبدالله العرابي الحارثي أن "هاشتاق" السلامة في الحج يمثل إضافة نوعية لحساب الدفاع المدني على "تويتر" ونافذة للإطلاع على إرشادات السلامة في الحج ،بالإضافة إلى باقة من الإرشادات المصورة.

وتوقع العقيد الحارثي أن يسهم "هاشتاق" السلامة في الحج في زيادة عدد المتابعين بموقع التواصل الاجتماعي تويتر والذي تجاوز أكثر من 80 ألف متابعاً نظراً لحجم الاهتمام الإعلامي بأعمال الدفاع المدني للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

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