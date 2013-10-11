الحجاج يؤدون اليوم آخر جمعة في المسجد النبوي قبل أداء النسك

المدينة المنورة - سالم الأحمدي تصوير - فايز المطيري

وجه صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة المدينة المنورة ورئيس لجنة الحج بالمدينة كافة الاجهزة والمرافق المعنية بخدمات ضيوف الرحمن ببذل مزيد من العمل ومضاعفة الجهود تجاه خدمات ضيوف الرحمن بما يكفل لهم بعد توفيق الله امنهم وراحتهم وسلامتهم واداء شعائرهم براحة واطمئنان مذكرا الجميع بان خدمة ضيوف الرحمن شرف وواجب اختصنا الله به فيجب شكره على ذلك واداء العمل بكل امانة واخلاص.

هذا ويؤدى ضيوف الرحمن اليوم بالمسجد النبوى الشريف اخر صلاة جمعة قبل توجههم لمكة المكرمة لاداء مناسك الحج وقد اعدت المرافق والجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن خططا لتقديم اسرع وافضل الخدمات عبر فرق ميدانية تعمل مع الحجاج في الميدان خاصة فيما يتعلق بخدمات الامانة والصحة والنقابة العامة للسيارات والشرطة والمرور والهلال الاحمر وامن الطرق.

فتواجدت سيارات اسعاف الهلال الاحمر المزودة باحدث اجهزة الطوارئ والاسعاف جوار المسجد النبوي من جميع جهاته ويعمل طاقمها على علاج الحالات في موقع الحدث ومعظمها ارهاق حراري ومشاكل صحية بسيطة بينما يتم نقل الحالات العاجلة لاقرب مستشفى ليتلق المريض العلاج المناسب في الوقت المناسب.

من جهته سير امن الطرق دورياته على طول الطريق المؤدى لمكة المكرمة وانشاء عدة نقاط للتهدئة والمتابعة والزام السائقين بالتقيد بانظمة الامن والسلامة اثناء القيادة، وتم ربط امن الطرق بشبكة من الاتصالات مع جميع المسؤولين عن نقل وتفويج الحجاج.

وقد رأس قائد قوة أمن الطرق بالمدينة المنورة العقيد خالد بن صالح الغامدي عدة اجتماعات لضباط وأفراد القوة موضحاً لهم عظم المسؤولية الملقاة على عواتقهم لحفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن وخاصة أثناء السفر على الطرق السريعة.

الى ذلك نشرت امانة المدينة فرق المتابعة على جميع اماكن بيع المواد الغدائية والمطاعم والمقاهى لضبط ما قد يتعارض مع صحة الحجاج من مواد غير صالحة او لم تعد بالطرق الصحية السليمة.

ومن ناحيتها جندت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كافة إمكاناتها لتهيئة الحرم النبوي لزائريه فجندت ٤٠٠٠ عامل لنظافته وفرشه وتعهده من الداخل والخارج. بحيث لا تؤثر هذه الأعداد الكبيرة على نظافته خاصة وأن المدينة لا تزال تعيش أجواء حرارة الصيف. وقامت رئاسة الحرم النبوي بفرش ١٠ آلاف سجادة في محيط الحرم وعلى أسطحه كما وفرت أكثر من ١٥ حافظة لماء زمزم المبرد وزعتها داخل الحرم وخارجه.

ومن الخدمات الجديدة التي وفرتها الرئاسة العامة هذا العام توفير ٢٠ سيارة قولف لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بعد أداء الصلوات الى مساكنهم وزود قائدوا هذه السيارات بأجهزة "لاب توب" تم فيها تخزين جميع عناوين فنادق ومساكن المدينة بهدف إيصال الحجاج التائهين الى منازلهم. وضمن حملة "خدمة الزائر وسام فخر لنا" تقوم الرئاسة كل يوم بعد صلاة العصر بتوزيع حقائب كهدايا للحجاج بالمجان تحتوي على مصحف صغير ومسواك وسجادة صلاة وعبوة مغلفة من ماء زمزم.

وقد لاقت هذه الهدايا قبولاً من الحجاج حيث يتهافتون للحصول عليها والاحتفاظ بها كذكرى من أرض الحرمين.