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أمانة هيئة كبار العلماء تنهي استعداداتها لموسم الحج

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    أكملت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء استعداداتها لموسم الحج الحالي 1434ه وقامت بتهيئة مراكزها في المشاعر المقدسة: منى، ومزدلفة، وعرفات بجميع ما تحتاجه من خدمات، وبلغ عدد مراكز الأمانة خمسة مراكز اثنان في منى واثنان في عرفات وواحد في مزدلفة، ويضم كل مركز عددًا من أعضاء اللجنة الدائمة أعضاء هيئة كبار العلماء مع عدد من الموظفين الذين يقومون بخدمة أصحاب الفضيلة وحجاج بيت الله الحرام ممن لديه أسئلة يرغب في بيان الحكم الشرعي فيها، وتقوم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتوى برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ بالرد على استفتاءات حجاج بيت الله الحرام طوال أيام موسم الحج، وذلك في مقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمكة المكرمة بالإضافة إلى مقارها في منى ومزدلفة وعرفات.

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