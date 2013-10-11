أمانة الرياض تهيئ المسالخ لسكان العاصمة لاستقبال الأضاحي

بناءً على توجيهات امين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل ، أعدت الأمانة خطة متكاملة استعداداً لعيد الأضحى المبارك لهذا العام ، تتضمن عدداً من البرامج لتشغيل المسالخ النظامية وتنفيذ الخطط التشغيلية لها والتأكد من توفر كافة الإمكانيات البشرية بها من جزارين وعمال بأعداد تتناسب مع طاقة كل منها.

وشملت الخطة التي تشرف على تنفيذها اللجنة المكلفة بذلك تهيئة الساحات الخارجية لجميع المسالخ لاستخدامها كمواقف للسيارات وإنزال الأضاحي بما يحقق إنسيابية الحركة ومنع الزحام والتكدس، بالإضافة إلى تيسير إجراءات تحصيل رسوم ذبح الأضاحي في جميع المسالخ التابعة للأمانة في جميع مدن ومحافظات المنطقة بحيث يتم تحصيل الرسوم في بدايات المسارات المؤدية للمسالخ وتنظيم عملية الترقيم بما يضمن انتظام ودقة عملية تسليم الأضاحي.

وتتضمن الخطة التشغيلية للمسالخ إنشاء أماكن مناسبة أو خيام لأصحاب الأضاحي خلال فترة انتظارهم وتجهيزها بكل ما يلزم من أثاث وأجهزة تكييف وشاشة تلفزيونية تتيح لهم متابعة عمليات ذبح أضاحيهم وتقطيعها عبر صورة حية يتم نقلها من داخل صالات الذبح بالإضافة إلى تخصيص عدد من العاملين والموظفين في كل مسلخ لإرشاد أصحاب الأضاحي إلى أماكن الذبائح طبقاً لألوان الأرقام والإجابة على أي أسئلة أو استفسارات في هذا الشأن.

واستحدثت أمانة الرياض نظاماً داخل المسالخ للنداء عبر مكبرات الصوت الداخلية على أصحاب الأضاحي طبقاً لنظام ترقيمها لاستلامها بعد انتهاء أعمال الذبح والتقطيع الذي تقرر أن يكون على أربعة قطع فقط لكل أضحية ويتم تطبيق هذه الخطة في كل من مسلخ الرياض الآلي على طريق المنصورية والذي يستقبل مذبوحات المتعهدين والملاحم بعد السماح له هذا العام لاستقبال أضاحي المواطنين والمقيمين بهدف تخفيف الضغط على مسلخ العزيزية.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمسلخ الرياض الآلي حوالي 800 ذبيحة من الأغنام وما يزيد على 60 ذبيحة من الجمال والأبقار كل ساعة. بالإضافة إلى مسلخ العزيزية والذي يستقبل أضاحي المواطنين والمطابخ في جنوب ووسط الرياض وتبلغ طاقته أكثر من 800 ذبيحة كل ساعة.

وشددت أمانة الرياض في تنفيذ الخطة التشغيلية خلال عيد الأضحى المبارك على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتخلص من النفايات الناتجة عن عمليات الذبح.