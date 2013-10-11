أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أمير الشرقية يكرم ثانوية الدفي بالهيئة الملكية بالجبيل

Google+ Print
أمير الشرقية يكرم ثانوية الدفي بالهيئة الملكية بالجبيل أمير الشرقية يكرم ثانوية الدفي بالهيئة الملكية بالجبيل

    كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بمدرسة الدفي الثانوية الثلاثاء الماضي بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بعد حصولها على المركز الأول بمسابقة أفضل الممارسات في جودة التعليم المدرسي (مجال التحفيز) التي نظمها مركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة في دورتها الأولى لعام 1433 – 1434ه.

تسلم الإهداء مدير المدرسة الاستاذ محمد الهاجري، وقد جاء تحقيق المدرسة المركز الأول بعد منافسة قوية مع (50) مدرسة على مستوى المنطقة الشرقية.

 الجدير بالذكر أن الحفل يأتي ذلك ضمن إطار مشروع خارطة التميز، وهي إحدى المبادرات التطويرية بمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة، وقد تضمن الحفل تكريم (6) مدارس بالمنطقة، حيث منحت المدرسة الفائزة شهادة تميز في أفضل الممارسات في جودة التعليم المدرسي (مجال التحفيز)، بالإضافة إلى مكافأة مالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية