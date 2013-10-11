أمير الشرقية يكرم ثانوية الدفي بالهيئة الملكية بالجبيل

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بمدرسة الدفي الثانوية الثلاثاء الماضي بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بعد حصولها على المركز الأول بمسابقة أفضل الممارسات في جودة التعليم المدرسي (مجال التحفيز) التي نظمها مركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة في دورتها الأولى لعام 1433 – 1434ه.

تسلم الإهداء مدير المدرسة الاستاذ محمد الهاجري، وقد جاء تحقيق المدرسة المركز الأول بعد منافسة قوية مع (50) مدرسة على مستوى المنطقة الشرقية.

الجدير بالذكر أن الحفل يأتي ذلك ضمن إطار مشروع خارطة التميز، وهي إحدى المبادرات التطويرية بمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة، وقد تضمن الحفل تكريم (6) مدارس بالمنطقة، حيث منحت المدرسة الفائزة شهادة تميز في أفضل الممارسات في جودة التعليم المدرسي (مجال التحفيز)، بالإضافة إلى مكافأة مالية.