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أمراض الأطفال المعدية في مؤتمر عالمي بالرياض

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    تنظم الجمعية للأمراض المعدية لدى الأطفال مؤتمرها العالمي الأول، في الفترة من 30 محرم 1435ه حتى 02 صفر 1435 ه الموافق 03 إلى 05 ديسمبر 2013م، وذلك بفندق ماريوت الرياض.

ويشير رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور سامي حسين حجار أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالمستجدات في طب الأمراض المعدية عند الأطفال ومناقشة طرق تشخيص وعلاج الأمراض المعدية الشائعة والمنتشرة لدى الأطفال في المملكة، ويشارك فيه كل من الدكتور كينث ماكنتوش، أستاذ طب الأمراض المعدية والفيروسات في جامعة هارفارد، والأستاذ توم والش أستاذ طب الأمراض المعدية والفطريات في جامعة ويل كورنيل وجون هوبكنز، والأستاذ بيلوتا هيكي، أستاذ طب الأمراض المعدية واللقاحات، من جامعة هلنسكي، بالإضافة إلى نخبة من الأساتذة والاستشاريين من الجامعات والمستشفيات في المملكة.

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