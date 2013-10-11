النعيم ل «ألرياض»: مهرجان عنيزة الثقافي يقدم مفهوماً متطوراً لسياحة الفكر

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في ال 22 من شهر ذي الحجة الجاري، افتتاح مهرجان عنيزة الثقافي الرابع الذي ينظمه فرع الجمعية الخيرية الصالحية بعنيزة (مركز صالح بن صالح الاجتماعي، ومركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل الاجتماعي).

وقال عبدالله بن علي النعيم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الصالحية ل "الرياض" إن الجمعية تعتزم ترجمة مفهوم متطور للسياحة، لتكون سياحة للفكر تتواصل فيها الأجيال بثقافة وأصالة المجتمع، مضيفاً "إن كل زاوية من زوايا مركز ابن صالح الاجتماعي وكل ركن من أركان مركز الأميرة نورة قد تزين ليظهر هذا العرس الثقافي في أبهى وأجمل صورة تليق بهذه المناسبة، لتكون مناسبة نؤدي فيها رسالة مضمونها أن الثقافة بكل نقاءها، والتراث بكل أصالته يعرف بهذا المجتمع مكتسباته وإبداع أبناءه وبناته".

وتتلخص أهداف المهرجان في التواصل الثقافي مع المجتمع بما يُكمل مسيرة السياحة الممتدة طوال العام في عنيزة، فضلاً عن تأصيل المعطيات الثقافية المتجددة في بناء الأمة وتراثها وثوابتها بزيادة التفاعل الثقافي بين شرائح المجتمع المختلفة، ما يؤدي بدوره إلى إبراز دور مدينة عنيزة الحضاري والثقافي على الساحة العامة من خلال مناقشة بعض القضايا الثقافية، ورعاية وتنمية المواهب الأدبية والفنية، وتلبية حاجات المجتمع من البرامج الاجتماعية والثقافية.

وسيتم افتتاح المبنى الجديد لمركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل الاجتماعي، والذي يعد من أكبر المراكز التي تخدم المجتمع النسائي بالمنطقة، إذ يحتوي على مجموعة من الأقسام المهمة، هي: الإرشاد الأسري، التدريب والتطوير، الروضة، وتبرعت بإنشائها الدكتورة منال النعيم، المكتبة، الضيافة، مسرح يتسع لأكثر من 700 فرد، المركز الرياضي المجهز للنساء.

وستتواصل فعاليات المهرجان لمدة خمسة أيام، وتتضمن عددا من المحاضرات والندوات الثقافية وورش عمل يشارك فيها نخبة من الأدباء والمختصين، فيما ستنطلق الفعاليات النسائية في اليوم التالي من أيام المهرجان، بمشاركة مجموعة من الاختصاصيات والأكاديميات.

حرصت الجمعية الخيرية الصالحية على أن يكون مهرجان الثقافة مناسبة للاحتفاء برموز العمل الاجتماعي والعلم والثقافة، إذ شهد المهرجان الأول تكريم الشاعر صالح بن أحمد العثيمين تقديراً لريادته الشعرية وتميزه الإبداعي، وعبدالرحمن بن إبراهيم البطحي وفاءً لذكراه وتقديراً لدوره الثقافي والتنويري، فيما شهد المهرجان الثاني تكريم الشعراء عبدالله بن عبدالرحمن العرفج، ومحمد بن سليمان الشبل، وعبدالعزيز بن محمد المسلم، وسليمان بن عبدالعزيز الشريف.

وكرم المهرجان الثالث اثنين من رواد التعليم فى محافظة عنيزة هما: المعلم صالح بن ناصر الصالح -رحمه الله-، والمعلم والمربي عبدالله بن سالم بن صالح بن عبيد الملقب ب "القرزعي"، وأربعة من رواد العمل الاجتماعي هم: عبدالرحمن صالح العليان، عبدالرحمن الحمد القاضي، محمد بن إبراهيم القاضي، والأستاذ عبدالله الزيد الفره، بينما سيجري تكريم ثلاثة من أمناء الجمعية الخيرية الصالحية بعنيزة وهم: محمد عبدالله النعيم، محمد بن عبدالعزيز الخريدلي، المهندس عبدالعزيز بن صالح الرميح.

ومن المقرر أن يكرم المهرجان هذا العام، السفير الشاعر محمد بن فهد العيسى -رحمه الله-، والشيخ محمد بن ناصر العبودي، والدكتور عبدالله بن يوسف الشبل، والدكتور علي بن عبدالله الدفاع، والدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، وسمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، والدكتورة نورة بنت صالح الشملان، والدكتورة سامية بنت محمد عبدالرحمن العمودي، ومنال بنت عبدالله العلي النعيم، ولولوة بنت سليمان النغيمشي، علاوة على تكريم المتميزين والمبدعين من المعلمين والمعلمات والطالبات بإدارة التربية والتعليم في محافظة عنيزة، الحائزين على جوائز على مستوى الوطن والخليج والعالم العربي خلال الفترة 1432 - 1434.