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دراسة: العلاج بالصدمات يحد من ارتكاب الجرائم

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دراسة: العلاج بالصدمات يحد من ارتكاب الجرائم دراسة: العلاج بالصدمات يحد من ارتكاب الجرائم

توصل فريق من العلماء السويسريين إلى تحديد المنطقة الخاصة فى المخ المعنية بالانصياع للأوامر الاجتماعية، حيث وجدوا أنه يمكنهم التحكم فى هذه الخلايا عن طريق إرسال نبضات كهربائية غير مؤلمة عن طريق أقطاب كهربائية من خلال عظام الجمجمة لتحسين سلوك المجرمين والحد من الجريمة.

فقد نجح العلماء فى تحديد هذه المنطقة لجعل الأشخاص أكثر إطاعة للقواعد والمعايير الاجتماعية، مثل أن يكون مهذبا أو يصافح الآخرين بتهذب إلى جانب الحرص على آداب المائدة.

كما وجدوا أنه يمكن السيطرة على هذه الخلايا العصبية عن طريق تقنية جديدة تعرف باسم "التحفيز المباشر عبر الجمجمة"، والذى يعتمد على إرسال إشارات ونبضات كهربائية غير مؤلمة إلى الجمجمة عن طريق أقطاب كهربائية دقيقة.

ويأمل العلماء إمكانية تطوير هذه الطريق الرائدة فى المستقبل للاستعانة بها لتحسين سلوك المجرمين الذين لا يستطيعون التوقف عن خرق القانون وارتكاب المزيد من الجرائم.

وقال الخبير الاقتصادى الدكتور "إيرنست فيهر" من جامعة"زيورخ"السويسرية: "لقد وجدنا آلية المخ المسئولة عن الامتثال للقواعد الاجتماعية منفصلة عن العلميات التى تمثل واحدة من المعارف والمعتقدات حول القاعدة الاجتماعية.

كانت الأبحاث قد أجريت على أكثر من 63 متطوعا شاركوا فى التجربة المدفوعة الأجر وطلب منهم تحديد الأشخاص الذين يرغبون فى تقاسم المبلغ معه أو مع شريك مجهول.

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مصر 365