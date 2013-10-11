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"رابطة خريجى الأزهر" تنظم ندوات لتوضيح مناسك الحج ببورسعيد

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"رابطة خريجى الأزهر" تنظم ندوات لتوضيح مناسك الحج ببورسعيد "رابطة خريجى الأزهر" تنظم ندوات لتوضيح مناسك الحج ببورسعيد

تنظم الرابطة العالمية لخريجى الأزهر ببورسعيد، ندوات توعية عن الحج وفضل العشر الأوائل من ذى الحجة بالمساجد والمعاهد العلمية.

ويحاضر فى الندوات كلا من الشيخ إبراهيم لطفى مدير عام الدعوة والإعلام الدينى بدمياط، والشيخ محمد رومية سكرتير فرع الرابطة ببورسعيد، والشيخ ياسر الفقى مدير الدعوة والإعلام الدينى بالإسكندرية.
> وتناقش الندوات فضل شعيرة الحج وأثرها فى تربية الفرد والمجتمع، فضلا عن تربية النفوس وتقوية العلاقة بين العباد وخالقهم.

جدير بالذكر أن الندوات تهدف إلى التوعية وتوضيح مناسك الحج وغيرها من العبادات والمعاملات، وترسيخ التآلف والترابط بين المسلمين فى مختلف دول العالم.

وستقام الندوات بفرع الرابطة ببورسعيد فى ثلاث مساجد كبرى هم، (مسجد الحسن، ومسجد مريم، ومسجد الرحمن بالزهور عقب صلاة المغرب).

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