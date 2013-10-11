أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"هيئة نظافة القاهرة": حملات مكثفة لإزالة آثار ذبح الأضاحى فى العيد

Google+ Print
"هيئة نظافة القاهرة": حملات مكثفة لإزالة آثار ذبح الأضاحى فى العيد "هيئة نظافة القاهرة": حملات مكثفة لإزالة آثار ذبح الأضاحى فى العيد

قال المهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إن إدارات الحدائق والمشاتل بالهيئة ستقوم بتجميل مداخل ومخارج الحدائق خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد لأعمال النظافة العامة بالشوارع والميادين وتجهيز حملات للعمل صباحا ومساءً بأماكن المتنزهات العامة.

وأضاف السعيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن رجال الهيئة سينفذون حملات نظافة مكثفة فى الشارع من الآن وحتى حلول أول أيام عيد الأضحى، لرفع أى مخلفات أو قمامة وخاصة فى الميادين، مؤكدا أنه سيكون هناك مرورا مفاجئا على جميع وحدات النظافة، لسرعة إزالة آثار الذبح بالشوارع الجانبية لتجنب ظهور الروائح الكريهة وللحد من بقاء القمامة فى أماكنها أكثر من اللازم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365