"هيئة نظافة القاهرة": حملات مكثفة لإزالة آثار ذبح الأضاحى فى العيد

قال المهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إن إدارات الحدائق والمشاتل بالهيئة ستقوم بتجميل مداخل ومخارج الحدائق خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد لأعمال النظافة العامة بالشوارع والميادين وتجهيز حملات للعمل صباحا ومساءً بأماكن المتنزهات العامة.

وأضاف السعيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن رجال الهيئة سينفذون حملات نظافة مكثفة فى الشارع من الآن وحتى حلول أول أيام عيد الأضحى، لرفع أى مخلفات أو قمامة وخاصة فى الميادين، مؤكدا أنه سيكون هناك مرورا مفاجئا على جميع وحدات النظافة، لسرعة إزالة آثار الذبح بالشوارع الجانبية لتجنب ظهور الروائح الكريهة وللحد من بقاء القمامة فى أماكنها أكثر من اللازم.