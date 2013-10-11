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علماء الأزهر المرافقون لبعثة الحج يتنازلون عن بدلات السفر

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علماء الأزهر المرافقون لبعثة الحج يتنازلون عن بدلات السفر علماء الأزهر المرافقون لبعثة الحج يتنازلون عن بدلات السفر

تنازل علماء الأزهر المرافقون لبعثة الحج المصرية الرسمية عن جميع البدلات المالية الخاصة ببعثة الحج، بما فيها بدل السفر والانتقالات، مؤكدين أنهم جاءوا لخدمة حجاج بيت الله، يؤدون رسالة دعوية وواجباً وطنياً فى هذه المرحلة الصعبة من تاريخ بلدنا، التى تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين، خاصة علماء الأزهر الشريف.

هذا، وكان الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر قد عرض هذا المقترح فى اجتماع وزير الأوقاف بعلماء البعثة، فلاقى قبولاً واسعاً وإجماعاً من جميع أساتذة الأزهر الذين أكدوا أنهم أصحاب رسالة سامية، وأنهم فى خدمة وطنهم بكل صدق وإخلاص.

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