سكاى نيوز:800 مليار دولار خسائر "دول الربيع" بحلول نهاية العام المقبل

أفادت شبكة (سكاى نيوز)، وفقا لدراسة أعدها بنك "إتش إس بى سى"، بأن انتفاضات الربيع العربى ستتكبد دول الشرق الأوسط نحو 800 مليار دولار من الناتج الإجمالى الاقتصادى، بحلول نهاية العام المقبل، إذ تواجه تلك الدول صعوبة فى استعادة الاستقرار.

وأوضحت الدراسة فى سياق تقرير أوردته الشبكة على موقعها الإلكترونى، أنه بنهاية 2014 سيكون الناتج المحلى الإجمالى للدول السبع الأكثر تأثرا (مصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن ولبنان والبحرين) أقل بنسبة 35%، عما كان سيسجله، لو لم تحدث تلك الانتفاضات خلال عام 2011.

وقال البنك "إن التدهور الشديد فى الميزانية وتراجع فاعلية الحكومة والأمن وسيادة القانون كل ذلك سيضغط بشدة على جهود صانعى السياسات، حتى فيما يتعلق بإعادة التوظيف إلى مستويات ما قبل الثورة".

وتوقعت الدراسة تباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أربعة بالمائة هذا العام، ثم ارتفاعه قليلا إلى 2.4% العام المقبل، مقارنة مع 5.4% فى العام الماضى، و9.4% خلال عام 2011.

وتوضح الدراسة أيضا ازدهار دول الخليج بوجه عام منذ عام 2011، وهو ما يرجع جزئيا إلى أن انتفاضات الربيع العربى ساهمت فى رفع أسعار النفط، وشجعت حكوماتها على تعزيز الإنفاق على المنح الاجتماعية، فيما توقعت نمو اقتصاد السعودية 3.4% هذا العام، ثم تباطؤه قليلا إلى 4% فى 2014، غير أن البنك أكد فى الوقت نفسه، أن الربيع العربى ألحق ضررا باقتصادات الخليج أيضا، لأنه زاد اعتمادها على الإنفاق الحكومى، الذى تموله إيرادات النفط.

وخلصت الدراسة إلى أن هذا الأسلوب لا يمكن أن تتحمله إلا الاقتصادات الأكثر ثراء فى الخليج، وهى قطر وأبوظبى والكويت، مضيفة أن الدول الأخرى التى تقل فيها نسبة الثروة النفطية إلى مجموع السكان، قد تعانى من آثار الربيع العربى.