صحة البحر الأحمر تستعد للعيد برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات

استعدت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد القصوى، وحالة الطوارئ بجميع المستشفيات بشتى مدن المحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح وشاحى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن جميع مستشفيات المدن بالمحافظة على أتم استعدادها، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتم منع الأجازات للعاملين بها من أطباء وممرضات، خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك، مضيفاً إلى أن مرفق إسعاف المحافظة برئاسة الدكتور حسام جميل على أتم الاستعداد لاستقبال أى بلاغات على الطرق السريعة.

وأضاف الدكتور عبد العال البهنسى مدير إدارة الطوارئ بالبحر الأحمر، أنه تم توفير جميع الأدوية، والمستلزمات الطبية، وكذلك تم مضاعفة نوبتجيات الأطباء، وهيئة التمريض بأقسام الطوارئ والعناية المركزة.