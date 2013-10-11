دراسة: ارتفاع الوفيات بسبب النوبات القلبية فى شرق ألمانيا عن غربها

أظهر تقرير فى ألمانيا ارتفاع معدل الوفيات بسبب الإصابة بالنوبات القلبية فى مناطق شرق ألمانيا عنه فى غربها.

وتبين من خلال أول مسح إقليمى شمل عدة ولايات ألمانية أن احتمال الإصابة بالنوبة القلبية فى الولايات الشرقية، سكسونيا أنهالت وبراندنبورج وسكسونيا يبلغ ضعف احتمال الإصابة فى ولاية شليسفيج هولشتاين وهيسن وبرلين وبادن فورتمبرج وبافاريا وهى ولايات تقع فى غرب البلاد.

وأكد كريستيان هام، رئيس الجمعية الألمانية لأمراض القلب ضرورة تحليل الأسباب وراء ذلك، وقال فى تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس، فى مدينة دريسدن الألمانية أن هناك تقدما كبيرا فى علاج أمراض القلب والدورة الدموية وقال إن عدد الوفيات جراء النوبة القلبية تراجع إلى نصف ما كان عليه عام 1980 ليصبح نحو 55 ألف حالة سنوية.