"تغيير الإسكندرية": دعوات "العريان" للحشد بالمظاهرات هزلية

أصدرت حركة تغيير بالإسكندرية، بياناً رداً على تصريحات عصام العريان، جاء فيه "إننا لا نبدى أدنى استغراباً من أى تصريح يخرج عن هذا العريان، فإنه مازال يعيش خارج سياق معادلة الزمن، وإننا اعتادنا على هذه النوعية من التصريحات الهزلية المثيرة للسخرية، خاصة بعد أن وجد نفسه وعشيرته من القتلة والإرهابيين خارج إطار الشعب المصرى".

ودعا جميع المصريين بعدم الالتفاف حول هذه التصريحات التى تثير الشفقة قبل السخرية وعدم الاهتمام بها، وأضاف البيان أن تصريحات عصام العريان فى هذا التوقيت هدفها التأكيد للمصريين أن التنظيم المحظورة ما زال قوياً ويمارس نشاطه، وكذلك للحشد للتظاهر الجمعة"

وأضافت الحركة، أن على هذا التنظيم الإرهابى أن يدرك أنه قد تم لفظة من الشعب المصرى كله، وقال إيهاب القسطاوى -المتحدث الرسمى باسم حركة تغيير- إن تصريحات الإرهابى الهارب عصام العريان، حول استمرار الشعب المصرى فى التظاهر ضد ما أسماه "انقلاباً"، يؤكد أن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة تعيش فى "خارج سياق الزمان وخارج سياق العقل، وأن هذه النوعية من التصريحات الهزلية مثيرة للسخرية".