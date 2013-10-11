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حزب مصر الحديثة بالشرقية يدين الإرهاب الأسود

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حزب مصر الحديثة بالشرقية يدين الإرهاب الأسود حزب مصر الحديثة بالشرقية يدين الإرهاب الأسود

أكد الدكتور وجيه عبد الكريم أمين حزب الحديثة بالشرقية، أن ما تم من اعتداء غاشم على أفراد القوات المسلحة بالشرقية بمنطقة الصالحية إن دل فإنما يدل على أن القوات المسلحة استطاعت القضاء على البؤر الإجرامية فى سيناء وملاحقتها, مما حدا بهذه البؤر الانتقال من موقع العمليات ومحاولة إرباك الجيش والشرطة فى عمليات نوعية, أجزم بأنها مدفوعة الأجر لأشخاص ينتمون لهذه المنطقة التى وقع بها الحادث الأليم.

ووصف مرتكبو العملية الإجرامية بالخسة والنذالة وأن الجناة سرعان وقوعهم تحت طائلة القانون.

وأكد عبد الكريم، أن شعب الشرقية خاصة ومصر عامة لن يرهب أو يستسلم لهذا الإرهاب الأعمى, وأن مصر محمية مصدقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "مصر كنانة الله فى أرضه من أرادها بسوء قصمه الله" حمى الله مصر وشعبها.

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مصر 365

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