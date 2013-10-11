"دعم الشرعية" يدعو أنصاره لتجنب ميدان التحرير في مسيرات اليوم

كتب : أ ش أ منذ 22 دقيقة

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي يضم مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، أنصاره إلى تجنب ميدان التحرير في المسيرات التي دعا لها التحالف اليوم الجمعة.

وقال التحالف - في بيان له فجر اليوم، "إن التحالف يهيب بمسيرات الجمعة تجنب أماكن إراقة المزيد من الدماء سواء في ميدان التحرير أو غيره، مع الاحتفاظ بحق المصريين في التظاهر بميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة في أسابيع قادمة".

ودعا التحالف أنصاره إلى أن تقتصر فعاليات اليوم على مسيرات قصيرة تنتهي بوقفات احتجاجية، كما دعاهم إلى صلاة عيد الأضحى في الميادين والساحات.