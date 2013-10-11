إعادة فتح الطريق الزراعى بالبحيرة بعد قطعه خلال مشاجرة بين عائلتين

أعيدت حركة السير لطبيعتها على الطريق الزراعى السريع "القاهرة – الإسكندرية" والعكس، عقب قيام المئات من أهالى قريتى سنطيس ومنصور التابعتين لمركز دمنهور بالبحيرة بغلقه، أمام مدخل مدينة الدلنجات، احتجاجاً على قيام عائلتى زعيتر ومنصور بالمشاجرة بالأسلحة الآلية وإصابة العديد من الطرفين وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام.

وافترش المحتجون الطريق باتجاهيه، ووضعوا المتاريس والأحجار لمنع مرور السيارات، ما أدى إلى إصابة الحركة المرورية بالشلل التام، كما تكدست السيارات لعشرات الكيلو مترات.

وانتقلت على الفور قيادات الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة إلى موقع الأحداث، فى محاولة منها لإقناع المحتجين بفتح الطريق وتمكن بالفعل من إقناع الأهالى وتم بالفعل فتح الطريق مرة أخرى.